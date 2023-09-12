接見僑界訪團，蔡英文：盼透過「搭僑計畫」增進連結。（總統府提供）

蔡英文總統今天接見僑界訪問團，期盼透過「台灣青年海外搭僑計畫」，增進台灣與僑界、與各國的連結，讓台灣持續走向世界。也期待僑界在各行各業給予最大的支持，一起尋求台美更多的合作機會。

「2023芝加哥中華會館回國訪問團」今天由芝加哥中華會館主席伍健生率領，在僑委會副委員長阮昭雄陪同下，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文在致詞時表示，上周她再次率團訪問友邦史瓦帝尼，每一次出訪，僑胞朋友的熱情和團結，讓她很感動。「感謝所有僑界的好朋友，在海外積極為台灣奔走，並且堅定地支持台灣」。

她肯定芝加哥中華會館已經有143年歷史，在很多重要的節日，像是元旦及國慶，都很用心舉辦慶祝活動，凝聚僑界的向心力，也獲得僑界的熱烈響應，是非常有指標意義的僑社。

蔡英文提到，她上次在總統府接待芝加哥中華會館訪團，是在2018年。當時談到僑委會的「台灣青年海外搭僑計畫」，有9位同學到芝加哥見習，也拜訪了芝加哥中華會館。

她說，這項計畫，在僑界的支持之下，加強了台灣青年與僑胞朋友交流，彼此都有許多收穫。過去3年，雖然因為疫情停辦，而在今年重新舉辦後，很高興見到有幾百位學生遞件，報名相當踴躍。

今年見習的地點，除了美國洛杉磯及休士頓，還有泰國曼谷以及馬來西亞吉隆坡。這次學員們還被賦予一個重要任務，就是向海外僑胞和主流人士行銷台灣。

蔡英文期盼透過這項計畫，增進台灣與僑界、與各國的連結，讓台灣持續走向世界。也感謝僑界先進長期以來，透過各種方式行銷台灣，讓美國社會更加認識台灣、支持台灣。

今年6月，「台美21世紀貿易倡議」首批協定完成簽署，她說，這創下台美經貿關係的重要里程碑。台灣和美國也會透過「經濟繁榮夥伴對話」等平台，持續深化經貿合作。「台美教育倡議」啟動將近三年來，台美雙方在語言教育上，有更多的合作交流。

她表示，未來，台灣和美國會持續在各領域深化夥伴關係，也期待僑界在各行各業給予最大的支持，一起尋求台美更多的合作機會。