近日進口雞蛋洗選上架的標示日期引來爭議，農業部防檢署日前指巴西來的雞蛋最晚是5月30日裝船，結果被發現前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，且製造日期是9月5日、保存期限到10月5日，遭國民黨立委王鴻薇檢舉違反食安法。而台農蛋品今發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。

國民黨立委王鴻薇表示，根據農業部自己的公告，「進口雞蛋依進口來源國不同航程需時約1日至35日不等，雞蛋冷藏保存效期為90天。」但是保存期限10月5日，5月30日進口都超過四個月了，主管機關應查是否有違背食品安全法的標示規定。

台農蛋品負責人涂萬財今日說明，所有進口雞蛋都會依食藥署相關規定辦理，這次因台農每日洗選量極大，且批次較多，導致本批巴西進口雞蛋誤標效期，但本批雞蛋仍在巴西來源蛋場的有效期限內，本批巴西雞蛋已主動全面回收下架。

涂萬財說，為維護品質及公司商譽，本批巴西雞蛋已主動全面回收下架，造成大家的紛擾與不安，非常不好意思，也請消費大眾要對標示完全的洗選蛋品有信心。

農業部副部長陳駿季對此表示，國家從不同國家進口雞蛋都會根據當地雞蛋包裝廠、集貨場、運輸條件而有所不同，以巴西雞蛋來說，有效日期是120天，進口日期是在今年5月25日到5月27日，有效日期是到9月24日至9月27日，市面上的巴西雞蛋都是合格安全的。

陳駿季強調，有效日期須以來源牧場的標示為主，食藥署的輸入許可就有各國每一批的有效期限標示，市面上的巴西蛋都在有效期限內，請國人放心食用。