能源議題近期再度掀起討論，核四前廠長王伯輝曾透露，描述核四工程興建歷程的書籍《述說龍門》，曾因違背執政黨非核家園理念，一度被禁。立委吳怡玎今舉行《述說龍門》重行出版記者會，邀請核能專家、前總統馬英九談能源議題，馬英九強調，他支持重啟核四，2050淨零碳是天方夜譚，各國已逐步提升核能占比，台灣與世界發展背道而馳，希望政府認清台灣需要，趕快做必要的改變。

吳怡玎說，她是住在高雄的媽媽，但高雄長期空氣不好，因此她極為關注核能重啟、延役，民眾看了述說龍門，就會發現核四工程是多大的工程，現在要再蓋一個核四幾乎不可能，因為缺工缺料，沒有適合場地，可惜台電出版這本書後，民進黨又偷偷下架，僅能在部分圖書館看到，所幸有編輯出版工作室願意重行出版，才得讓這本書重見天日。

馬英九說，蔡政府上任後已經發生5次大停電，顯示電力不夠、韌性不夠等問題，非核家園標榜2025年再生能源要達到20％，根本不可能，2050淨零碳也是天方夜譚，經濟部長王美花說這是個挑戰，但她心裡也有數，根本做不到。

「台灣不缺技術、資金和人才，缺頭腦清楚、反應快速、知錯能改的政府！」馬英九表示，核四公投雖被否決，但2年後還可以再做，外界可以冷靜思考核能問題，看看非核國家為何要建核電廠、為何歐盟要將核能、天然氣都列為綠能。

馬英九說，我國行政院去年3月推出的淨零碳路徑，竟將排碳最少的核能排除，跟世界發展背道而馳，無視台灣電網脆弱、能源短缺、供電不穩的現實，呼籲政府認清台灣現在的需要，不要最後要救都救不起來。

清大教授葉宗洸說，經濟部2014年成立核四安檢專家監督小組，他是8位專家學者之一，花費16個月的時間測試核四的每個系統，但隨著核四封存，相關工作也停止了，事實上台灣電力系統面臨許多挑戰，包含可調控電力裝置不足、過度依賴天然氣、電力成本上升以及能源政策需要重新評估。

葉宗洸呼籲整府重新思考台灣的能源政策，考慮小型模組化反應器（SMR）等新技術，他強調，尤現在嚴重仰賴「南電北送」，經濟部自己也承認北部供電不足，因此核四重啟絕對必要，才可能讓協和電廠除役，給北部一個低碳不缺電的未來。

教授李敏說，台灣電力困境在於可調控電力裝置不足，夏天傍晚無風無陽光，可能缺電跟分區輪流限電問題，過度依賴運輸儲存困難，價格不穩定的液態天然氣，低排碳電源偏低，電力排碳強度無法降低，導致2050年碳中和目標根本是鏡花水月，台電也不承認台灣沒有足夠土地發展風光能源。

李敏表示，2021年光電裝置容量是972.4萬瓩，依經濟部規畫，2029年底要達到2900萬瓩，為目前的3倍，但台灣能找到那麼多土地嗎？另外，2021年風力發電裝置容量158.1萬瓩，2029年底要達到1245萬瓩，為目前26倍，更是誇張，因此他呼籲，政府應修正非核家園政策，考慮核能的重要性。