Kodaline 連續來台開唱2天，暖哭粉絲。（Live Nation Taiwan 提供）

期盼已久的入圍 BBC「年度新聲」肯定，來自愛爾蘭都柏林的療癒系樂團 Kodaline 柯 達線樂團一連兩晚在台北 Zepp New Taipei 落淚開唱，這是繼 2019 年後延續上次的感動，二度來台開唱，一落地後興奮之情難掩，心心念念寶島的 Kodaline 就馬上拿出手機 滑相簿，馬上與工作人員指定「要重回全世界最好吃的台北麵店與暢飲台啤。」

再次站上台北舞台的 Kodaline，開場即一連帶來鼓舞人心的熱血演出，全場熱情尖叫也令團員們相當感動，主唱Steve 大喊問候回應「台北！我們愛你」，這場特地為亞洲獨家設計的全新編制巡演《KODALINE LIVE IN ASIA》除了一開賣即秒殺的今晚外，Kodaline 零負 評 LIVE 演出讓台下沉浸其中，暖心情歌連發暖哭現場觀眾，明晚 9 月 12 號僅剩少量票券，千萬別錯過朝聖愛爾蘭獨立新天團的難得機會!

一出道首張專輯《In A Perfect World》就贏得權威樂評 NME、獨立報、衛報、Q雜誌 的高分推薦更是獲得入圍「BBC Sound Of 2013」肯定，主唱 Steve Garrigan 清亮透徹的嗓音配上旋律流暢度仿佛是樂壇裡的一股清流，其中一曲觸動心扉之歌《All I Want》 惹哭大批樂迷，瞬間爆紅全球排行，陸續被人氣影集「實習醫生」、「噬血 Y 世代」、 Google 指定選用為插曲，至今已累積 10 億次收聽串流天量，從此 Kodaline 就在全球樂 壇發光發熱。

《KODALINE LIVE IN ASIA》替亞洲精心設計的專場巡迴，一路從新加坡、馬來西亞到台北，緊接馬不停蹄地到東京、大阪、曼谷等，多場一開賣即完售，《KODALINE LIVE IN ASIA》展現專屬於 Kodaline 的人生歌謠，團員們從拉鋼琴、吉他、口風琴、電子琴充 分表現音樂才華，全新編制與燈光視覺效果加乘下，演出再次帶給觀眾不同感官體驗，唱 近 90 分鐘、誠意滿滿的 17 首歌絕無冷場。

包括招牌之作《High Hopes》、《Brand New Day》、邀大家舉起手機手電筒的《The One》等多首代表作連發，最後壓軸登場 的膾炙人口《All I Want》讓演唱會掀起另一波高潮，現場宛如大型 KTV 現場，極具渲染 力及爆發力的 LIVE 演出，讓今晚到場朝聖的粉絲一片叫好留下無限感動，現場歌迷佳評如潮大讚「明天要再看一次」、「身心靈都被滿足了」，保握機會明晚最後一晚 《KODALINE LIVE IN ASIA》在台北!