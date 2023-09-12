車禍發生當下，水泥車駕駛疑似視線死角未看見自行車騎士，導致騎士捲入車底遭輾。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

白髮人送黑髮人！高雄昨日深夜發生水泥車、自行車碰撞車禍，自行車騎士28歲湯姓男子遭右轉水泥車輾過，身上多處開放性骨折、胸口輾傷開放性創傷導致休克送醫，雖一度恢復心跳，仍未脫離險境；據悉，湯男位於新北的父母親聽聞噩耗漏夜開車南下，鑒於兒子內臟、骨骼遭輾壓嚴重受創，於今日10時30分許含淚拔管放棄治療；水泥車駕駛53歲郭姓男子後續依過失致死罪送辦。

昨日晚間9時50分許，湯男騎自行車行經三民區自立路、九如路口時，一旁郭男駕駛水泥車疑似視線死角，未注意湯男直接右轉，湯男閃避不及被捲入水泥車底，並且被水泥車右後輪輾過，出現開放性骨折，胸口也因輾傷出現開放性創傷並當場休克；郭男感覺有輾過「東西」後下車查看，發現受困車底的湯男報警。

三民一分局警方、救護人員到場，將湯男趕緊救出送醫，雖經過救護人員急救恢復心跳，但仍未脫離險境，湯男家屬聽聞噩耗，立即漏夜開車南下，在員警陪同下前往醫院看望兒子。

據悉，家屬鑒於兒子身上內臟、骨骼遭到水泥車嚴重輾傷，認為就算辛苦救回，未來生活也會大受影響，於今日10時30分許，忍痛放棄急救拔管；後續郭男則依過失致死罪，移送高雄地檢署偵辦。