桃竹竹苗共同推出的「桃竹竹苗通勤定期票」TPASS紀念卡將於13日上午11時起開放預購。（本報資料照片）

桃竹竹苗共同推出的「桃竹竹苗通勤定期票」TPASS紀念卡將於13日上午11時起在4大超商、蝦皮門市多媒體機限量開放預購，25日起可至指定地點取卡，完成資料登錄並辦理記名服務後，將可領取交通部補貼購卡的100元儲值金，每人限領1次，預計10月2日可上路使用。

市府交通處長倪茂榮表示，昨天上午起TPASS紀念卡開放預購，9月25日起可至指定地點取卡、儲值後，即可前往人工售票櫃台設定定期票（新竹市境內各台鐵車站、新竹客運民族路總站、新竹轉運站國光客運等），4大超商目前僅開放悠遊卡至全家便利商店Famiport機台購票及設定，期透過開放預購、提早設定定期票，分散上路後購買定期票人潮。

倪茂榮說，民眾可選擇購買紀念卡，或使用既有的悠遊卡、一卡通儲值，25日起開放已持有紀念卡、悠遊卡、一卡通的民眾設定定期票，請務必先完成加值後，再至人工櫃台或超商設定定期票。

設定完成後，開始使用日起30日內，可搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等公共運具，大幅減輕民眾乘車負擔，預估將有5萬人受惠，也預期提升公共運輸服務旅次。

倪茂榮補充，購買TPASS紀念卡的民眾，在取卡後須先至一卡通官網登錄專區完成資料登錄，需輸入身分證字號、生日、手機號碼及「TPASS一卡通」外觀卡號，以辦理線上記名服務。

一卡通公司受理完整資料，將於10個工作日審核完成後，以E-mail通知民眾到4大超商，由店員靠卡領取交通部公路總局補貼購卡的100元儲值金，每人限領1次，領取100元期限到明年1月31日。

此外，桃竹竹苗通勤定期票4種月票方案分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」，TPASS紀念卡預購詳情可洽新竹市政府交通處網站「桃竹竹苗通勤定期票專區」查詢。