大陸全國工商聯12日發布「2023中國民營企業500強」榜單和《2023中國民營企業500強調研分析報告》，京東集團、阿里巴巴、恆力集團有限公司位居榜單前三名。

澎湃新聞報導，有17家500強企業營業收入超3000億元（人民幣，下同），其中有8家企業營業收入超過5000億元。京東集團以1兆0462.36億元的營業收入連續兩年位居民營企業500強榜首、連續三年位居服務業民營企業100強榜首；恆力集團有限公司連續兩年位居製造業民營企業500強首位。

據官方介紹，恆力集團是以煉油、石化、聚酯新材料和紡織全產業鏈發展的國際型企業。

榜單中，資產總額超過千億元規模的企業有86家，其中有11家企業資產總額超過5000億元。共有28家民營企業500強入圍世界500強。

從經營狀況來看，報告顯示，民營企業500強的營業收入總額39.83兆元，增長3.94％。資產總額46.31兆元，增長11.21％。稅後淨利潤1.64兆元，下降4.86％。

從納稅貢獻看，有三家民營企業納稅總額超過400億元。其中浙江吉利位居民營企業500強納稅額榜首，為473.62億元，緊隨其後是浙江榮盛的412.23億元納稅額。騰訊公司則以406.12億元的納稅總額，位居民營企業納稅總榜第三，這也是其第二次蟬聯成為民營科技企業納稅額第一。

互聯網和相關服務行業是納稅貢獻最高的新興科技產業。其中，騰訊以406億元的年納稅額再度蟬聯互聯網行業納稅貢獻第一。螞蟻科技、美團緊隨其後，2022年納稅額分別為223.41億元、185億元。

值得注意的是，報告還提到，受國內外多重超預期因素衝擊，民營企業500強仍存在一些值得關注的問題。部分經營指標出現波動，500強企業稅後淨利潤、銷售淨利率、資產淨利率、淨資產收益率等出現不同程度下降；部分行業經營效益小幅下滑，但虧損狀況有所好轉。

此外，併購重組、國際化經營更趨審慎。境內外併購數量較上年均有減少；出口總額增長率顯著下滑；開展海外投資企業數量、海外投資項目數量均有一定程度下降。成本上升、需求不振的問題仍然存在。