載板三雄今（12）日股價表現跟隨大盤同步回神，由欣興震盪走揚3.62％領軍，南電上漲3.59％、回升至近1個半月高點居次，景碩則小漲1.84％。三大法人昨（11）日擴大買超南電954張、反手回補欣興423張，對景碩亦買超107張。

欣興8月自結合併營收92.17億元，月增7.57％、回升至近7月高點，仍年減24.02％，為同期第三高。累計前8月合併營收695.87億元、年減22.9％，仍創同期次高。

南電8月自結合併營收33.74億元，月增1.22％、為近4月高點，仍年減達41.39％、為近4年同期低點。累計前8月合併營收294.21億元、年減28.3％，為近3年同期低點、仍創同期第三高。

景碩8月自結合併營收21.32億元，月增10.2％、為近3月高點，仍年減達44.88％、為近4年同期低點。累計前8月合併營收173.64億元、年減達40.33％，為近3年同期低點、仍創同期第三高。

欣興7月底法說對第三季營運釋出保守看法，雖然高密度連接板（HDI）及印刷電路板（PCB）受惠步入旺季，稼動率可望回升至80～90％及80～85％，但貢獻營收逾6成的載板因客戶仍持續庫存調整、需求尚未復甦，預期第三季整體營收將持平第二季、第四季尚待觀察。

欣興董事長曾子章認為，目前整體市況需求仍較保守，預期明年才會較明朗，在需求未見明顯復甦下，將力拚下半年營運較上半年改善。不過，AI供應鏈目前面臨產能瓶頸，預期在明年第二季可望改善，中長期需求持續看俏，因此集團對中長期資本支出規畫不會太保守。

欣興鑒於市況急遽修正，董事會去年底將今年資本支出預算自約422.87億元降至354.2億元，今年7月底法說時透露實際支出估約300億元。公司日前公告，董事會通過明年資本支出預算約173億元，包括自今年遞延約22.4億元、長交期設備採購訂單約44.9億元。

投顧法人則認為，南電8月營收表現符合預期，但客戶急單延續性不足，且受錦興廠產線改造影響，預期第三季營運成長動能仍受限，估季增個位數百分比，寄望隨著客戶伺服器新平台出貨放量，帶動第四季營收顯著復甦，明年重返成長軌道。

而景碩受惠智慧手機新品備貨及記憶體訂單需求復甦，BT載板稼動率有望回溫，惟整體市況仍供過於求，在終端需求仍疲弱、拉貨動能偏保守狀況下，價格競爭壓力仍大，壓抑營運復甦動能。全年資本支出則維持約100億元不變，其中8成用於擴增ABF載板新產能。