醫療迅速發展下，不少商業保險的保單已不合時宜，甚至有癌症病患為了得到商保給付，即便沒有住院需要，也請醫院安排短期住院。健保署、金管會預計10月初討論商報補健保政策，未來擬讓健保、商保資訊互通，只要插健保卡，就能得知民眾有什麼保單，交換條件是商保保費必須調降，讓民眾負擔得起，預計先找1、2家合作，再看看是否可行。

衛福部長薛瑞元今出席2023「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」時表示，目前商業保險的保單種類非常多，如何在保單的內容進行檢討，更合乎民眾的需要，是要討論的範圍，希望保險公司向民眾推銷保單的時候，要把保單內容詳細說明，讓民眾有所選擇。

目前健保署已和病友、保險業者展開初步的溝通，接下來將找主管機關，預計10月初展開第一次討論。健保署長石崇良表示，就保險業者而言，保單有2類，1種是專門針對醫療的保單，像醫療險就屬於短期保險，1年1保，困難在於帶病投保的問題，業者要算費率；長期的保險，如壽險，困難則在於，剛開始買的時候，費率很低，但10年、20年後，業者並未預期醫療進步這麼多，理賠的費率和現在和醫療支出並不搭。因此有業者抱怨現在都在賠錢，他們的難處在於無法調整費率，較缺乏彈性。

石崇良透露，10月的討論將聚焦在新的保單要怎麼設計，與健保互補，健保署的行政資源如何共享，讓商保費率不要太高，民眾買得起，才是真正的健保、商保的合作，「不是你們賣你們的，而是互相合作」。

舉例而言，現在私人保險要先繳錢，蒐集很多單據，又要調病歷，有很長的行政作業，但在健保制度下，今天看完病，下個月就能申報、給錢。石崇良透露，未來健保、商保的資訊需要互通，健保卡插下去後，就能知道有什麼保單，可以涵蓋什麼範圍，健保署希望先找1、2家業者合作，再看看是否可行。

「健保是大家的資源，必須要回饋到民眾身上」。石崇良說，保險和金融一樣，是國家重要的社會穩定力量，商保某種程度上也是社會安全網，只是使用者付費的概念比較重，和健保的社會保險精神不同。健保署未來若提供資源共享，交換條件將是要求商業保險的保費要下降，否則就等於健保幫商保賺錢。