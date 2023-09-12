據中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團網站消息，維也納時間11日，國際原子能總署九月理事會在維也納國際中心開幕。中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表李松在會上嚴厲抨擊日本單方面啟動福島核汙染水排海，嚴正敦促日方接受嚴格國際監督。針對日方代表申辯，李松行使答辯權，予以嚴辭駁斥。

李松指出，8月24日，日本政府無視強烈國際質疑和反對，單方面啟動福島核汙染水排海。歷史將記住這一天。福島核汙染水排海是重大核安全問題，具有跨國界、長期深遠的影響，絕不是日本一家的私事。12年前發生的福島核事故已經造成嚴重災難。日本有責任、有義務以最負責任、最安全、最穩妥的方式處置福島核汙染水，避免給海洋環境和世界各國人民造成二次傷害。排海並非處置福島核汙染水的唯一選項，更不是最安全、最負責任的選項。如果福島核汙染水是安全的，為什麼非要排入大海？如果不安全，就更不應該排海。

李松強調，日方並未要求國際原子能總署對除排海以外的其他處置選項進行全面、綜合的評估，而是單方面將排海決定強加給總署、強加給世界。總署應日方要求對福島核汙染水排海活動進行安全評估屬於技術援助和諮詢評估性質，不具有國際法效力。總署評估報告的內容和結論未經技術工作組協商一致。總署署長在評估報告中明確指出，這個評估報告既不是對日方排海政策的推薦，也不是為其背書。日方大肆利用總署評估報告，強行啟動排海行動，嚴重損害總署權威和公信力，嚴重損害日本周邊國家人民健康和海洋環境權益，嚴重損害全球核能事業安全與發展利益。

李松進一步指出，在日方單方面啟動排海的情況下，國際原子能總署非常有必要建立長期有效、不受日方控制的國際監測機制。缺乏誠信的東電，一意孤行的日本，必須受到嚴格國際監督。總署在日方排海階段進行公正、獨立和客觀的安全評估，應該建立在總署成員國主導、參與和定期審議基礎上。成員國、理事會應在有關國際監測機制的建立過程中發揮主導作用，並對日本排海問題和國際監測機制進行定期審議。總署祕書處有必要向成員國特別是利益攸關國家及時、全面、詳細介紹在福島實施現場取樣、監測等活動，認真聽取各方關切、意見和建議，著眼於形成總署主導、利益攸關方切實參與、長期有效的國際監測機制。

日本代表辯稱，中方發表的上述言論是政治化、情緒化的；日方經過「多核素處理系統」（ALPS）淨化的「處理水」安全無害，與核電站正常運行排水並無不同；日方排海方案科學合理，處理過程向國際社會保持公開、透明。

李松行使答辯權，對日方予以嚴厲駁斥。他指出，日方啟動排海前後，本國及周邊鄰國民眾群情激奮。任何一個負責任的政府，都不會無視廣大民眾堅決反對日方排海行徑的強烈呼聲。日方對此充耳不聞，一味將排海決定強加給國際社會，並想方設法為自己開脫洗白，這才是徹頭徹尾的政治化。日方將核事故產生的核汙染水與世界各國核電站正常運行中產生的核廢水混為一談，完全背離核安全科學常識。福島核汙染水包含除了氚以外的60多種放射性核素，很多核素尚無有效處理技術。至於存放在福島1300個存儲罐內的134萬噸核汙染水，以及每天還將新產生的約100噸核汙染水中，每一個儲存罐內的核汙染物到底是怎麼回事，上述複雜核素如何被檢測、處理的具體情況，日方並沒有給出明確說法。

李松引述美國《科學》雜誌9月1日發表的最新文章，批駁日方關於「稀釋是解決汙染的有效方法」論調，指出無論日方如何辯白，都改變不了福島核汙染水中大量有害核素被排入大海、可能給海洋環境和人類健康造成不可預測危害的事實。只有停止排海，才能避免危害。日本如果真的在福島核汙染水處置問題上採取最透明、最科學態度，就應該以最開放、最合作的態度，與利益攸關國家進行充分、有意義的協商，高度重視各方關切和意見，做出有誠意、真正基於科學取信國際社會的交代，而不是繼續淡化、掩蓋核汙染水排海的危害。