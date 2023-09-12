桃園一名女子日前指控，51歲母親和27歲先生到摩鐵309號房開房間，誇張情節引發網友討論，昨（11）日女子在臉書公布母親照片，還指母親年初出車禍後，骨盆用鋼板固定，整個人是歪斜的，她怒轟「這樣也能愛愛？我就問不痛嗎？」事發後母親還賴在家裡不願搬出去，她轟母親是囂張的小三。

原PO於臉書社團《爆料公社》指出，母親今年初出車禍，龐大的手術費是父親籌錢支付，車禍至今母親的骨盆前後還需用鋼板固定，整個人是歪的，她反問「這樣也能愛愛？我就問不痛嗎？躺一輩子比較不會害人。」

母親和原PO的先生在摩鐵開房間東窗事發後，原PO曾要求母親搬離開家，當做是介入她婚姻的補償，沒想到母親近日又回老家找她父親求助，讓她氣得大罵，「還有臉偷跑回來？跟我爸裝可憐然後呢？騙他的錢嗎？」

原PO崩潰地說，若父親知道事情的前因後果，仍願意收留母親，「我該怎麼辦？我爸到底愛不愛我？我真的沒看過這麼囂張的小三。」