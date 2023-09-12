針對超思進口巴西蛋爭議，臉書專頁「Lin bay 好 油」揭露，農業部防檢署日前稱，巴西蛋最晚5月30日裝船，但前幾天還有巴西蛋在架上，製造日期9月5日、保存期限10月5日，質疑進口蛋保存期限能否超過4個月。國民黨總統參選人侯友宜痛批，超思在民進黨政府進口過程中黑幕重重，讓人民有疑慮，也不解釋，質疑民進黨是否願意公開、透明出來面對？

「Linbay好油」指出，農業部先前說巴西進口蛋最後一批是5月30日裝船，但前幾天通路架上還可買到巴西蛋，製造日期是9月5日，保存期限是10月5日，質疑進口蛋保鮮期能否超過4個月。

農業部回應，巴西這幾批進口雞蛋都有逐批檢查，由於巴西海運至台灣路途遙遠，約2萬公里，蛋殼上有氣孔，若有細菌跑進去就會壞掉，因此，會用食用臘做「噴膜」處理，把雞蛋包膜起來，保存期限最長可達4個月。

侯友宜今受訪時表示，超思在民進黨在進口的過程當中黑幕重重，一直都沒辦法給人民一個明確的答案，尤其這段時間又看到蛋是否過期會造成食安的問題，人民又非常的疑慮。

侯友宜強調，民進黨也不解釋，要讓人民的聲音民進黨聽到了嗎？民進黨願意很公開透明的出來面對嗎？呼籲民進黨真的要扛起責任，這樣人民是沒有辦法接受答案的。