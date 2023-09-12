文化部投入1億元推出「擴大數位閱讀及優化圖書採購機制」，以加碼補助「電子書計次借閱無上限」的方式，鼓勵公共圖書館承諾保障圖書採購定價7折以上，全台共21縣市參與，卻獨缺台北市。台北市立圖書館今解釋，館方採購圖書使用評分及格最低標，不符合文化部要求的「優化圖書採購機制」而無法申請。

根據北市圖統計，去年電子書購書預算為新台幣1229萬5080元，館藏量約70萬冊，使用人次共259萬3356人次。依目前規範，讀者每月可借閱4次電子書，一次可以借閱14天，電子雜誌一次2天，當月次數使用完畢則要付費閱讀。

不過，遠流出版董事長日前在臉書發文直言，北市圖主事者過去採購圖書常強調最低標，替市民節省荷包，但健全台灣出版和電子書發展生態系統人人有責，文化首都北市府豈能缺席文化出版。

北市圖副館長王淑滿解釋，文化部規定要配合使用「優化圖書採購機制」才能申請補助，但圖書館習慣使用的是評分及格最低標採購圖書，不是文化部規定的最有利標，所以沒辦法申請。

她指出，參考市民平均每月借閱4到5本書，將電子書借閱次數訂在每月4次，確實無法滿足高需求讀者，未來會看讀書使用情況調整。

至於未來是否採用最有利標購書？王淑滿說，目前使用評分及格最低標沒碰到問題，但會把各方意見納入考量，再評估明年要使用哪一種採購方法。