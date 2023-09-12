北韓領導人金正恩正訪問俄羅斯，行前並與中國國務院副總理劉國中在平壤會面。有專家分析，中國對於與北韓和俄國3方軍事結盟有所顧慮，不希望北韓與俄國的行動為東北亞加入不穩定因素。

俄羅斯與北韓11日同步宣布，北韓領導人金正恩應俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的邀請即將訪問俄羅斯。路透社今天援引日本媒體的消息報導，一名俄羅斯官方消息人士稱，金正恩所乘坐專列已抵達俄羅斯濱海邊疆區的哈桑車站（Khasan Station）。

中國環球時報綜合多家外媒報導指出，金正恩與蒲亭會面將討論甚麼話題，引發各方高度關注。

金正恩動身前，10日在平讓會見應邀出席北韓75週年國慶活動的劉國中。據新華社報導，雙方就兩國關係和兩國具體領域交流合作深入交換了意見。

在劉國中訪問北韓之前，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）7月底訪問北韓期間曾向金正恩提議，由北韓、中國、俄羅斯3國舉行海上聯合軍事演習。

美國之音（VOA）中文網今天引述前美國駐烏克蘭大使、大西洋理事會歐亞中心高級總監赫普斯特（John Herbst）說，他認為中國方面對此可能有些緊張。

他說，中國在金正恩啟程前往俄羅斯之前派劉國中赴平壤會見金正恩，「表明他們（中國）希望確保要讓金正恩知道他們的擔憂和利益」。

對於是否歡迎北韓加入中俄演習，赫普斯特認為北京心有疑慮。因為這可能會引起美國的負面反應，促使美國與韓國和日本加強合作。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲研究資深副總裁車維德（Victor Cha）說，蒲亭拉北韓入夥，公開向拜登挑明，猶如美國支持基輔可以讓蒲亭在烏克蘭的戰事遇阻一樣，俄羅斯也可以讓美國在亞太地區同樣不好過。

美國智庫「國際評估暨戰略中心」高級研究員費雪（Richard Fisher, Jr.）則說，北韓現在是中俄雙方日益重視一個臨時夥伴。北韓不僅對美國，而且對所有民主國家都構成越來越大的威脅。

他說，北韓在中俄支持下，可能在下一個10年獲得針對美國進行第一次核打擊的能力。他說，北京和莫斯科屆時可能把與美國核對抗的「任務」交給北韓，將精力轉至尋求地區霸權、乃至全球霸權的目標。這對民主國家來說是一個非常危險的時刻。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120912