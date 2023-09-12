王力宏上周六（9月9日）的《ONE LEEHOM WANG 一個王力宏》演唱會台北站首場，歷經婚變紛擾的他開場一席感慨的話，卻遭外界認為力宏鼓吹「流量最重要，真相不重要」，引來歌壇前輩甄妮批評：「是人來瘋？還是吃錯藥？出自高學歷的嘴裡真是不知所謂。」對此演唱會主辦單位寬魚特發聲明澄清，希望未到場的人不要再被誤導。

還原當晚演唱會，王力宏以《你不在》揭開序幕後，他向全場歌迷訴說：「最近發生的事，你們甚至比我知道得更多，我做過什麼，我自己也是看新聞才知道。其實真話也沒那麼juicy，好啦好啦，我知道啦，真相不重要，流量最重要對不對？」王力宏其實是自嘲自己，當事人甚至不知道自己有發生過被傳的事。「好啦好啦，我知道啦」，語氣中盡是無奈。王力宏是以疑問的口吻，感慨婚變當時突然爆出種種流言蜚語，無憑無據卻傳得沸沸揚揚，好像流言就是真相。

王力宏後來檢討自己第一天的話可能會被誤解，第二天（9月10日）說得更清晰「流量不等於真相」。王力宏從來不是在說「流量最重要，真相不重要」。

他說完這段話後，為自己打氣：「人生，是一個競技場，你永遠不會知道，前面撲出來的會是什麼？但鬥士，沒有選擇的權利。是你們，給我勇氣，我會為了我愛的音樂，為了愛我的人搏鬥，哪怕，這是一個人獨自的戰役。我們重新開始吧！」接著演唱《Can U Feel My World》、《不要害怕》等，藉歌聲傾吐心聲。