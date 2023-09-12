杭州第十九屆亞運會中國體育代表團成立大會12日舉行。中國亞運代表團成員共1329名，其中運動員886人，其中有女運動員437人、男運動員449人，包括36名奧運冠軍，平均年齡25歲。

根據香港01報導，代表團運動員中，有630人為首次參加亞運會。參賽運動員中有來自回族、蒙古族、壯族、苗族、滿族、維吾爾族、藏族等19個民族的71名少數民族運動員。代表團將參加除卡巴迪、板球以外的38個大項、407個小項的比賽。

杭州亞運將於9月23日至10月8日舉行，亞洲45個國家和地區奧委會全部報名參賽。今屆亞運會比賽將在杭州、寧波、溫州、金華、紹興及湖州6個賽區舉辦，杭州亞運會競賽項目包含40個大項、61個分項、483個小項，其中電競、霹靂舞首次列入亞運會正式項目。

杭州亞運會原定2022年9月舉行，受新冠疫情影響延期舉辦。亞運延期後，官方提前向公眾開放賽事場館，包括競賽場館、訓練場館等，公眾參與健身累計超800萬人次。