新北市長侯友宜（右）與台北市長蔣萬安（左）12日共同出席在台北市政府舉辦的2025雙北世界壯年運動會暖身系列活動啟動記者會，兩人氣氛融洽的一同現身。 （鄭任南攝）

國民黨總統參選人侯友宜整合藍營基層仍待努力，前高雄市長韓國瑜上周表示若有需要願當「桶箍」整合在野總統參選人，中廣董事長趙少康建議，10月中下旬大勢底定時最適合。對此，侯友宜強調，面對這場總統選舉，他會堅定自己的步伐，並會「團結所有力量，一起贏得最後勝選」。

2024總統大選進逼，在野陣營整合陷難關，日前傳出韓國瑜願意擔任在野參選人的「桶箍」，引起各界熱議，國民黨文傳會主委林寬裕表示樂見其成；前國民黨副主席郝龍斌也稱，韓的投入定能使「桶箍」工作固若金湯，對在野整合有很大幫助。

侯友宜今出席2025雙北世界壯年運動會STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會，會前接受媒體聯訪時表示，他會堅定自己的步伐，面對這場總統選舉，團結所有力量，一起贏得最後勝選。

而侯友宜即將啟程訪美，曾任駐美代表的競辦執行長金溥聰是否也會一起前往，且傳出金現在的權力被弱化、只負責政策？侯友宜僅稱，訪美的行程選辦在規劃當中，若規劃完成，會跟大家做個完整說明。

傳民眾黨參選人柯文哲看似與國民黨主席朱立倫拋出合作意向，醞釀「藍白合」，但又邊緣化侯友宜，大玩兩手策略。對此，侯友宜低調僅回稱，「柯辦的規劃我不清楚欸」，侯也重申，他會團結所有的力量贏得勝選。

對於是否決定副手人選？有無規劃宣佈期程？侯友宜笑稱，有關副手，自己還是按表操課，時間到了就會跟大家說。