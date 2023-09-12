民進黨總統參選人賴清德12日上午10點召開「國家希望工程」國政願景發表會 ，說明其0-22歲投資新世代的願景。（季志翔攝）

民進黨總統參選人賴清德今召開「國家希望工程」國政願景發表會，第一項宣布政策是「0-22 投資未來世代政見」。提出百億海外遊學圓夢基金、增加「0到2歲」育兒津貼等政策，媒體詢問錢從哪裡來？是否排擠到社福預算？賴清德表示，百億海外遊學圓夢基金主要是來自政府的經費，也歡迎社會各界捐款，成就百億圓夢基金。

賴清德今天提出「0到22歲」政見，依照年齡分為3階段，囊括公托、準公托及保母服務再加碼，希望提高送拖率；國民教育加強反毒、反霸凌及性別平等教育；高中職全面免學費，並持續推動高中職均優化與社區化；高等教育，補貼私校學費，擴大高教「深耕計畫」、成立百億海外遊學圓夢基金；提供青年租屋租金與購屋貸款多元補助與補貼。

賴清德說，三個階段分為，第一階段是0歲到6歲，0歲到6歲國家一起養2.0，要健全友善成長環境、協助育兒家庭；第二階段是6歲到18歲，要成就多元均優的教育環境；第三階段則是18歲到22歲，要投資高等及技職教育3＋1、多元支持青年發展。

賴清德表示，為推動平價、優質和普及的托育服務體系，他會擴大公共化及準公共托育量能，提升0到3歲家外送托率達到OECD國家水準，也會再減輕0到2歲托育家長費用負擔，例如第一胎使用公托者每月補助從新台幣5500元提升至7000元，使用準公共托嬰及保母服務者補助提升至1萬3000等。

對於0到6歲的托育補助政策，賴清德說，0到2歲相較2到6歲的孩子，家庭負擔比較大，所以希望透過補助，讓其支出下降至家庭總收入5％至10％，推動「0到2歲」托育補助政策的費用一年大概會增加39億元，基本上對政府的負擔並不大，但對減少家庭負擔有一定的效益。

媒體詢問，「0到22歲」要投入多少經費，是否可能會排擠到社福預算？賴清德說，今天提出的諸多政策中，比較可以具體講的是「0到2歲」增加育兒津貼部分是39億元；高中職免學費、公私立大學學費差距縮短等大約是219億元，再加上百億的青年圓夢基金，其他則需要根據事實，提出計畫後才有辦法計算。

他強調，相信每塊錢都會花在刀口上，讓0到22歲年齡層的每個人，都可以得到幫助。

此外，他也主張，任內完成「最低工資法」立法，改善青年就業起薪。媒體詢問是否有明確的夢想數字，例如國民黨總統參選人侯友宜近期基本工資則提出3萬3千元的主張？賴強調，「制度的建立比喊一個數字來得重要」，必須考量社會經濟的進步、消費指數的情況、公開透明的參與等面向，有制度性對勞工的保障比較大。

他說，蔡英文任內連8年調升基本工資，增幅是38％左右，如果照在野黨所提出的數字，增幅大約是20％，沒有超越蔡英文任內對基本工資調升的幅度。「制度的建立毋寧是更重要的，比去喊一個數字來得重要。