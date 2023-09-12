邊境解封即將滿1周年，旅遊電商平台KKday分享，過去11個月的訂單中，日本毫無懸念穩坐國人出國旅遊目的地冠軍。進一步分析旅客消費偏好，約有3成的旅客在晚間10點至隔日凌晨1點之間下單，下完單才能安心睡覺。

KKday指出，去年10月13日邊境解封以來，國人最喜歡的旅遊目的地前10名依序為日本、韓國、泰國、港澳、新加坡、歐洲、美國、菲律賓、澳洲及馬來西亞。熱銷商品冠亞軍分別由東京迪士尼和日本環球影城門票拿下，而東京澀谷SHIBUYA SKY展望台則是最常被加入收藏清單的新興人氣王。

進一步分析旅客消費偏好，景點票券、郊區行程、網路SIM卡、交通接駁都是熱門產品，海外旅遊商品大多於出發前20至30天購買，下單高峰期為晚間10點至隔日凌晨1點，約有3成的旅客在這個時段下單，主要購買旅遊剛需類型商品，高達6成是在搜尋日本旅遊體驗。

KKday發現，平日海外旅遊商品下單量第1名是周一，周三小週末則是第2名，凸顯旅遊對於廣大白領族群的重要性，可謂是上班的動力來源與紓壓良藥。

解封即將邁入第2年，KKday看好日本各地機場服務量能恢復，2、3線城市也將成為國人赴日旅遊新寵，各類旅遊體驗商品將以人氣、潛力城市向外擴張，並緊扣該地區的熱門景點或季節性活動，帶旅客深入日本各地旅遊。