不少未婚男女會參加聯誼尋找另一半，有網友昨天貼出一張截圖，是一名女網友抱怨參加聯誼的男人很多連普男標準都達不到，該名女生列出10項普男標準，包括年薪要150萬到200萬、開進口車、身高176公分以上、不戴眼鏡、牙齒整齊、不要禿頭等，震驚一票網友，直呼「想看這女的長得怎麼樣」。

原PO昨天（11日）在PTT發文，分享一張截圖，是一名女網友去聯誼發現很多男人連普男標準都達不到，卻還很有自信，女網友還列出10項普男標準，包括年薪150-200萬，有一輛5年內的進口車，身高176公分以上，最好不戴眼鏡，牙齒整齊沒痘痘，不要禿頭、大肚子，要中等身材、四肢健全。

女網友還表示，男生的個性要幽默、健談、有內涵、紳士風度；學歷國立碩士畢業，私立大學前段班畢業也可。存款方面要沒有學貸、車貸、房貸、信貸。居住部份必須自己住，租屋也可以，但非套房。工作則要求每天工作時間10小時內，周休二日。健康方面要有運動習慣，沒有三大慢性病。最後是年齡要求32到35歲，不抽菸，不吃檳榔，女網友還標記「找人生隊友、徵男友」。

女網友列出她的普男標準，讓許多網友看傻，直呼真能達標的不叫普男。(翻攝自PTT)

看完這名女網友的普男標準，原PO傻眼「父母雙亡、沒有兄弟姊妹爭產、直轄市蛋黃區100坪以上房產證是基本」，網友也狂噓，「前兩點就淘汰95%男人了」、「年薪150萬，月薪就要12萬5千」、「這是普男標準？怎麼不去搶啊？」、「大概會單身到40歲以上嫁不掉」、「光沒眼鏡這點就不可能，除非去做雷射」、「不是反串的話，我還真想看看開這條件的女人長怎樣」。