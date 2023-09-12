民進黨基隆立委參選人鄭文婷（右），12日一早至基隆長庚醫院對面社區了解通勤族問題。（鄭文婷辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

民進黨基隆立委參選人鄭文婷（右）表示，目前9026有班次過少問題，另外1813、1815路線則常有滿班及脫班問題，國光客運有承諾會改善。（鄭文婷辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

近期基隆各國道客運脫班、滿班問題頻傳，民進黨基隆立委參選人鄭文婷12日一早至基隆長庚醫院對面的社區了解通勤狀況。鄭表示，9026路線公車路線調整後，駕駛員僅剩6位，班次不足；而1813、1815路線等車的民眾甚至等了1小時還上不了車。鄭整理出「班班客滿」、「車班管理」及「尖峰塞車」等問題，並表示已和國光客運溝通，後續會與相關單位協調，解決通勤族問題。

鄭文婷說，過去談起通勤族的痛點時，直接想到的是9026公車脫班嚴重的情況。而9026公車路線調整後，又聽聞駕駛員僅剩6位，有班次減少情形。所以也特別前往基隆長庚醫院對面的橘郡社區前了解狀況。鄭還表示，1813及1815忠孝東路線的等車的民眾，一早為了等車耗費生命中的1小時，居然還上不了車，也是嚴重問題。

鄭文婷指出，國光客運今早有特別派人到現場了解情況，民眾反映在等車的1小時中，有3、4班車都是客滿不載直接駛離，然後民眾就陷入無盡的等待當中，通勤族真是太辛苦。

鄭文婷於現場有與國光客運的站長及督導溝通，詢問脫班嚴重情形。而國光客運表示，因為車子塞在大武崙地區，路幅狹窄，其中又有一線車道左轉往情人湖，導致車輛經常要等待兩三個紅綠燈才能通過路口，因此造成脫班情形。

鄭說，彙整今天的會勘結果，有3點必須改善的地方，她會推動改變。在班班客滿的部分，要使乘客能確實掌握發車訊息；在車班部分須有效管理，分流發車，並讓民眾得知加班車時間；在尖峰時刻請市府加派人力指揮疏導，解決塞車問題。

鄭強調，國光客運表示願意全力配合改善方案，但若涉及必須向公路總局發文者，也會馬上發文，希望能夠儘快解決問題。也感謝辛通勤族在辛苦而又無盡的等待當中，仍能耐心等候公車到來。也表示她會去和相關單位溝通協調，努力做到市民朋友的期待。