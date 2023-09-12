俄羅斯媒體報導，北韓最高領導人金正恩的專用「綠皮列車」已經抵達俄羅斯，這是金正恩時隔4年再度與普丁會面。外界關注他的綠皮專車有多豪華，據前俄羅斯官員描述，車上比普丁的專列舒適，可隨時點中、韓、日、法、俄5國美食，還能吃到新鮮龍蝦。不過礙於列車有重型裝甲保護，因此時速只有50公里。

路透社今（12）日引述俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，金正恩的列車已經抵達俄羅斯，報導引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，俄國遠東城市海參崴（Vladivostok）的經濟論壇結束後，普丁將在「幾天內」與金正恩舉行一對一會談，雙方將談論雙邊關係，以及地區與全球局勢，兩人不會舉行記者會。

⚠️🇰🇵🤝🇷🇺 — Kim Jong-un's train is already in Russia and traveling north through Primorye.



I can't imagine what could come out of these agreements, Putin and Kim Jong-Un negotiating in person. pic.twitter.com/huDa1rxB2q — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) September 12, 2023

另據英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，金正恩搭乘專列從平壤出發，預計要花上20小時、行經1180公里才能進入俄羅斯。

圖為綠皮列車過去駛經邊境城市的畫面，後方告示牌標語寫著「邁向新勝利」。（圖／美聯社、朝中社）

外界關注強人總統的裝甲防彈列車有多奢華，由於車身漆上綠色，因此北韓領導人的專列又有「綠皮列車」的稱呼，不過它的正式名稱為「太陽號」，象徵北韓建國領袖金日成。

北韓領導人的綠皮專列。

■金正恩專列比普丁的舒適 隨點5國佳餚、直送活龍蝦

前俄國外交官普里克夫斯基（Konstantin Pulikovsky）曾在2001年陪同已故北韓領導人金正日搭乘專列，他在回憶錄《東方快車》（Orient Express）中寫道，連普丁的私人列車「都沒有金正日的舒適」。

他說在車上能夠點「任何」俄羅斯、中式、韓式、日式及法國料理，還有活龍蝦直送上車，以確保新鮮度，車上還有一箱箱的法國波爾多及布根地紅酒。

俄國前外交官托洛拉亞（Georgy Toloraya）當年也搭乘了這班列車，他回憶在車上吃到從平壤直送的驢肉、鮑魚等佳餚，車上也供應俄羅斯伏特加。

兩名外交官都提到，車上有歌手及表演者娛樂嘉賓。

北韓領導人的綠皮專列。

南韓《朝鮮日報》（Chosun Ilbo）2009年的報導指出，這輛裝甲列車一共有90節車廂，車上有會議室、接見室及臥室，另外也裝有衛星電話、平面電視，以供北韓領導人聽取簡報。

另外還有一些畫面顯示，車廂內擺放了紅色皮革扶手椅。

圖為北韓官媒12日發布，金正恩登上專列前接受官員致意的畫面。（圖／美聯社、朝中社）

■金正恩專列時速僅50公里

儘管配備奢華，不過報導指出，綠皮專列行駛速度每小時只有50公里，主因在於列車有重型裝甲保護，另外北韓的鐵路網已相當老舊，可能也是原因之一。太陽號抵達邊境城市圖們江（Tumangang）時會短暫停留數小時，將輪胎換成適合俄羅斯鐵軌的輪胎。

畫面為金正恩2019年搭乘綠皮專列抵達海參崴（Vladivostok）的畫面。

除此之外，報導也指出，太陽號受到特勤人員嚴密看守，幹員探測鐵路及沿線車站是否藏有炸彈或其他威脅，專列前後各有1列列車護衛，前一列火車負責確認鐵道的安全性，後一列火車載運維安人員。

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