在美國制裁的背景下，華為推出Mate 60 Pro旗艦5G新機，搭載中芯7奈米生產的處理器晶片，突顯華為、中芯突破封鎖的驚人實力，背後重要推手則是前台積電高管、中芯共同執行長梁孟松。與他交情深厚的楊光磊透露，梁孟松離開台積電前受了很大的委屈。

梁孟松與楊光磊是台積電研發六騎士成員，梁孟松離開台積電後，先後加入三星與中芯，任職於三星期間幫助公司快速提升製程能力，從28奈米跳級至14奈米，甚至搶走台積電的蘋果訂單，使台積電股價大跌，台積電決定向梁孟松提起洩密訴訟。

最終，最高法院判決，梁孟松在2015年12月31日之前，不能以任何方式繼續為三星提供服務，台灣法院史上第一次限制企業高階主管在競業禁止期限結束後，仍禁止至競爭對手公司任職。在此之後，梁孟松於2017年轉投中芯，如今在美中貿易戰之間扮演要角。

今周刊報導，楊光磊坦言，梁孟松離開台積電受到很大的委屈，出差回來辦公室一分為四，甚至還有其他工程師進駐，「這也是他不管到三星或中芯任職，都用生命在做事，拚盡所有力氣，要證明自己有能力，不要被別人看不起。」

楊光磊也透露梁孟松動完腦部手術後，只休息兩、三周就回中芯上班，拚命三郎的個性鮮明，「那絕對不是一個小手術，當我看到他立刻回來工作，那種精神完全就不像是快70歲的人、還動完大手術的樣子。」