新北市洪男今年3月間夥同多人設局擄走鄭姓鐵工廠老闆勒贖296萬，還以膠帶自頭到腳纏繞，以釘槍釘手，電擊棒毆打，直至妻子約定在醫院前交付1萬，遭警方在醫院外逮捕，檢察官查出背後整套劇本還有「仙人跳」、洪等人從桃園追至淡水醫院，日前偵結依殺人未遂、擄人勒贖、私刑拘禁等罪，起訴洪等6人。

38歲洪男、29歲朱男原與被害人鄭男認識，知道鄭手頭寬裕，還借BMW轎車給兩人無償使用，因而萌生歹念，介紹19歲胡男到工廠上班充作「暗樁」。今年3月24日洪、朱找22歲謝男、40歲涂男以及在逃共犯7人，凌晨進入工廠，砸毀監視器畫面，洪男以鄭與自己32歲羅姓妻子有染，要求拿遮羞費，並撥打電話給鄭妻索討296萬，經討價還價約定先交付10萬才可以放人。

洪等人設局「仙人跳」，將鄭男以手銬銬住，再往桃園某處樹林內，恫嚇「要給你死」，押往中壢一處大樓地下室，以釘槍釘手，再以膠帶綑綁，綁住手腳、蒙住眼睛，有如古代的酷刑人彘一般，還用通電的電線電擊，將鄭男凌虐到昏迷，眾人擔心鬧出人命，就近送往附近醫院，鄭為了脫困，自行轉院到淡水馬偕，不料，洪等人又以電話恐嚇，逼問下落，鄭擔心家人受到連累，透露人在醫院，洪又指使小弟趕往馬偕急診室，警方到場將守候在院內的謝、胡以及少年逮捕，循線抓到洪等人。

鄭經醫師診斷，右側肋骨多發性骨折、橫紋肌溶解症等，而洪等人僅承認有傷害、私行拘禁等輕罪，否認有擄人勒贖、殺人未遂等罪，但其他人都稱，有聽到鄭被打的聲音，還有開槍的響聲等，不知道洪男有被「戴綠帽」等事，兩人有感情糾紛，都是杜撰出來，洪以「仙人跳」手法勒贖，檢察官認定洪等6人涉犯擄人勒贖、殺人未遂以及恐嚇等罪，依法起訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。