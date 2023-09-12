澎湃新聞12日報導，網傳廣東茂名市茂南區彭村湖附近，一鱷魚養殖場9月11日70餘條鱷魚出逃。12日上午，茂名市應急管理局值班室工作人員回應，目前已經抓捕回來一部分，其餘的鱷魚正在抓捕中。這兩天，當地的應急管理局、消防、公安及鎮政府等部門正參與抓捕。
該工作人員表示，9月11日雨勢較大，水流大，抓捕有難度。9月12日，雨停了，積水也正在退去，當地加大人力物力抓捕。當地已發通知，讓村民儘量不要外出。至於後續的抓捕情況，他表示，可以關注官方通報。
相關視訊顯示，在一片水域中，有多隻鱷魚出沒。
另有網傳截圖顯示，有人在微信朋友圈發布通知稱，「各位村民，剛收到派出所的緊急通知，鹿緣山莊的鱷魚逃跑出來了，極有可能在彭村湖附近，在彭村湖附近居住的村民收緊門窗，謹記暫不要出門，大家切記不要到彭村湖附近，家中有小孩的務必要監管好，以免造成人員傷害，大家互相通知，若有遇到緊急情況請第一時間聯繫村委會。」
9月12日上午，上述茂名市應急管理局值班室工作人員表示，暫未接到鱷魚傷人事件的報告。
紅星新聞此前報導，9月11日洪水過後，網傳視訊稱廣東省茂名市彭村湖附近，一鱷魚養殖場70餘條鱷魚出逃。《新京報》報導，茂名市茂南區應急局正採用聲納設備搜捕出逃鱷魚，已抓捕到多頭，但由於水深抓捕鱷魚較困難，該局建議周邊居民盡量不出門。
有村民透露，他此前看到過附近養殖場的鱷魚，至少有200斤大小。現場有當地民眾表示，目前有鱷魚在深水處，出於安全要求，這些流出的鱷魚即將被擊斃。已經有多個部門相關人員在現場駐守，保障居民安全。
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