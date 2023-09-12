綠豆椪是中秋月餅中的熱門口味，如今變成湯圓創意亮相！桂冠聯手舊振南餅店打造「綠豆椪湯圓」，桂冠實業副總經理王振宇表示，常在思考如何讓傳統料理工藝得以透過不同的合作，讓飲食的傳統記憶得以傳承，所以今年才與代表傳統百年漢餅文化的舊振南餅店合作。

桂冠湯圓以其圓潤Q彈的口感受人青睞，原料上選擇台灣在地契作圓糯米，遵循傳統六道複雜古法工序，厚工慢活下搓揉出經典的口感。而舊振南李白綠豆椪，該品牌的招牌產品，嚴選中顆飽滿綠豆，經過泡、洗、濾、蒸、壓、煮、炒七道繁複手工程序，製作出綿密細緻的綠豆餡。此次新品便是將兩種經典結合，一口咬下綿密的內餡在口中蔓延，淡雅的綠豆餡搭配著湯圓外皮Q彈，傳遞豐富的層次感。

隨著時序步入秋天，即起全聯、家樂福、大潤發、愛買、楓康、7-11等各大通路陸續上架銷售。今年桂冠線上商城同步推出超值「中秋賞月相聚組」，不僅可以品嘗到桂冠舊振南綠豆椪湯圓之外，還有烤肉及冰品等豐富美味，獨家優惠組合價只要799元（原價1162元），即起至22日，指定組合結帳輸入折扣碼「moon」即享免運優惠。