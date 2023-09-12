中埔鄉一處木瓜園木瓜、設施全倒地， 業者損失上百萬元。（呂妍庭攝）

嘉義910暴雨成災，水上鄉又屬重災區，一處距赤蘭溪不遠的蛋雞場，水淹200公分約1層樓高，場內飼養6萬雞隻全數溺斃，無一倖免，業者損失金額2400萬元，另一有養豬場同樣遭水患橫禍，100頭豬隻遭泥巴水淹死，再加上各地陸續通報農業損失，目前嘉義縣農損金額已破3000萬，且持續增加中。

中埔鄉一處木瓜園木瓜、設施全倒地， 業者損失上百萬元。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁今上午分別前往水上鄉蛋雞場、中埔鄉木瓜園勘查災情，水上鄉這處蛋雞場9月10日當天遭洪水侵襲，雞場水淹1層樓高，6萬雞隻慘死，翁章梁、水上鄉長林緗亭等人到場時，現場滿地泥濘，除已裝袋的雞屍，工作人員仍持續不斷把雞屍從雞場內清出來，堆成小山高，發出陣陣異味。

隨後翁章梁由中埔鄉長李碧雲陪同，到一處木瓜園會勘，瓜農劉宏軒說，9月10日當晚水淹上百公分，情況危急，根本不敢來查看，隔天一早來看頭都暈了，3分地的設施果園全倒了，損失金額上百萬元，光硬體設施就要4、50萬元，尤其這批木瓜才要開園採收「全去了了」，盼能有專案補助。

根據農業處至今天中午前的統計，農業災損計3027萬5000元，農作物部分，包括水上鄉、溪口鄉、民雄鄉、中埔鄉、番路鄉等被害面積52.6公頃，損害程度41％，換算無收穫面積21.62公頃，預估損害金額527萬5000元，不過隨各公所還在調查統計中，受災面積、金額還在擴大中。

至於畜產部分則集中在水上鄉，蛋雞場死亡隻數計約6萬隻，損失金額約2400萬元，三界埔的養豬場，豬隻死亡頭數約100頭，另廢水處理及飼料設施部分受損，損失金額約100萬元，另水上鄉有一處狗犬隻死亡23隻，已由家畜疾病防治所協助後續屍體處理。

翁章梁稍早表示，這次農損已超過2500萬元，最辛苦還是後續的復原工作，雖然天然災害救助金微薄，仍希望能幫大家盡快復原、復種，且從這次洪災中發現問題，進而解決問題，至於道路中斷，今可望全數搶通。