前新竹市文化局長錢康明今天繼續發文，並貼出1張與友人對話的截圖。（摘自錢康明臉書／陳育賢新竹傳真）

接連在臉書針對新竹市長高虹安爆料的新竹市前文化局長錢康明，昨（11）日指有市長「好朋友」約談事情後，儘管市府與高的男友李忠庭都發出澄清聲明，不過錢今稍早仍再發文說，「辯、騙」，還稱有人用朋友來威脅他，他只好再繼續。

高虹安今上午到台北地院出庭，錢康明選擇在高出完庭後隨即「出手」，他於臉書寫下，「一人做事一人當，二人做事二人當，可以嗎？」並意有所指地表示如果沒有運籌帷幄、遊刃有餘的長才，好好發揮自己的專業能力找一份工作，不算丟人。

「辯、辯、辯、騙、騙、騙，高委員在立法院時，面對如此行徑的部長或院長，會輕易放過嗎？」錢康明表示，曾經和J談過事情的各位，J真的有錄音，有被J錄音的朋友昨晚請他收手，不然J就會公開，讓他朋友吃不完兜著走，「我是不是說過，只要有第1次，就會被掐住脖子一輩子。」

錢康明說，認錯、道歉從來都不是「他們」的選項，「送胡蘿蔔不成後，開始要揮棒子了嗎？竟然用我的朋友來要脅我，本來想說該告一段落了，現在只好......繼續。」