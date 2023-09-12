愛爾麗跨聯盟籃球邀請賽去年首度舉辦獲得好評，今年將於9月16日舉行第2屆賽事，目前確定參賽球隊，包括SBL的台銀、台啤與彰化柏力力，PLG聯盟由夢想家青年隊、領航組成聯軍，T1聯盟則由新球隊台北台新戰神作為代表，即將出征的中華亞運培訓隊也會參加打兩場賽事，藉此以賽代訓備戰杭州亞運，而UBA大專籃球聯賽達成3連霸暨2023世界大學籃球賽冠軍政治大學也會參賽。

政大教頭陳子威表示，能夠和學長切磋球技，對於球員是很好的經驗，也期待球員展現好的一面，獲得職業球團青睞，相信大家都會全力以赴。

今年第2屆的爱麗跨聯盟籃球邀請賽，將在9月16日到9月21日在和平籃球館正式開打，票價為1樓場邊席（對號入座）500元，1樓特A區（自由入座）300元，1樓普通區（自由入座）200元，9月12日中午12點年代售票系統開賣。

本次跨聯盟賽事的亮點除了即將出征亞運的中華培訓隊之外，引人注目的T1聯盟新球隊台北台新戰神將首度亮相，將揭開神秘面紗，已在UBA公開男一級完成3連霸的政大雄鷹，則將頂著2023 WUBS世界大學籃球系列賽冠軍隊的頭街，跨級挑戰各聯盟球隊與杭州亞運培訓隊。

大會指出，本賽事能順利舉辦，特別感謝教育部體育署、台北市政府的大力支持，特别感謝愛爾麗醫療集團冠名助、NIKE、Conti 詠冠體育用品有限公司、BC台灣柏釧、科正國際健康事業、夢想家教育基金會、璞園建築團隊、晧宇國際、台灣喬吉運動娛樂活動有限公司、Babybelle愛貝恩有限公司、GoHoops捷思科技以及合作夥伴STANCAVE、AREA02熱情贊助。