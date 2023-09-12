新竹市長高虹安去年在民進黨狂打其詐領助理費案下，仍因林智堅論文醜聞實在鬧太大，漂亮贏得選戰；沒想到就任僅8個月，接連遭綠營與前團隊成員爆出令人「觀感不佳」之舉，使新竹市府成全國矚目焦點。到底高虹安有何問題？目前本人回應能否止血釋疑？《中時新聞網》整理出重點，帶你一次看！

●豪宅租屋

民進黨質疑：新竹市議員楊玲宜日前爆料，傳聞新竹市長高虹安住在市價約5000萬的豪宅，引發市場質疑，以竹市府的官舍租賃補貼租不起天價房子，可能有對價關係。

高虹安先前回應：以新聞稿說明住在竹市東區15年社區，而豪宅則是男友租屋處，僅承租部分房屋而非整層，並秀出匯款證明及承租合約，盼外界勿再以訛傳訛。高虹安也說，因情侶關係，有時會住在男友租屋處，絕無私下接受建商饋贈或無償收受。

綠營再質疑：該豪宅房東有建商背景，男友在豪宅內「僅租1房」也不合理，且房東是否鑑於市長男友特殊身份，願以低於租金之價格出租、實際卻能擁全屋使用空間，涉及有無利益迴避。

高虹安12日親回應：租屋的部分都是「李先生」在處理，後續如果有相關告發，會將租屋租賃事情跟相關檢調人員做報告。

新竹市長高虹安發說明稿稱，外傳住豪宅，其實是男友租屋處。（本報資料照片）

●百萬名車接送

民進黨質疑：楊玲宜日前爆料，指高虹安除市府配有Alphard公務車外，還有黑色保時捷等4輛私家車。且就連車主也遭媒體爆出是新竹縣前議長張碧琴的弟媳張文錦。

張碧琴回應：高虹安公私分明，私人行程都願意順道載高一程，「不要什麼事情都政治化」。

高虹安、市府回應：高名下沒有車子，為節省市府資源，行程常會請一同前往的友人協助。將轉任民政局長的竹市府發言人施淑婷也澄清，市府秘書以非公務車陪同市長執行週末行程。竹市府表示，市長前往行程時會和同行秘書或人員共乘，也會搭乘Toyota、Suzuki等車種，並非如報導所稱之百萬名車接送。

高虹安12日回應，已出示匯款給司機大哥的證明，靜待政風處報告。

民進黨新竹市議員楊玲宜在臉書貼出1張高虹安坐上1輛黑色保時捷的照片，指高虹安出入的座車幾乎都是百萬造價。（截自楊玲宜臉書）

●副市長去職

綠營爆料：高虹安在訪日搭機前突公布人事異動令，震撼外界，極不尋常。綠營質疑副市長蔡麗清因具檢察官背景，高虹安卻仍被起訴，及未能協助挖出新竹棒球場「大祕寶」內幕，才導致去職。另傳出蔡麗清與施淑婷不合，也是去職原因。 蔡麗清皆未回應外傳聞。

高虹安回應：對副市長就是感謝，沒有什麼要對外說明的；雙方已多次溝通，也就工作部分多次討論，對於副市長「就是感謝」。

蔡麗清卸任新竹副市長時，買了近800杯飲料，請所有市府員工喝下午茶，讓不少員工直呼暖心。(中央社)

●男友干政

錢康明爆料：「被離職」的前新竹市文化局長錢康明近日連爆，指高虹安「好朋友」為喬跨年晚會等私下常邀約官員，未守份際。

高虹安回應：高虹安12日說，已與新竹縣長達成共識不辦跨年晚會，更沒有外人干涉、喬事情空間。關於人事部分，承認處理人的心情更加重要，虛心檢討，希望有所成長。

市府回應：高已要求政風處速立案，逐一了解各局處首長及市長室同仁是否曾與李忠庭（男友）有逾越分際的互動。

●涉詐領助理費

涉嫌在立委任內詐領助理費，遭檢方依貪污等罪起訴，台北地方法院合議庭將傳喚於10月11日出庭進行準備程序。

※高虹安對此沒有回應