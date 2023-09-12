新竹市長高虹安近期陷入搭豪車、住豪宅等爭議，引起各界關注。資深媒體人黃暐瀚今（12）日貼出前總統馬英九夫人周美青搭公車的照片，並提到高虹安的「三不安」，在周美青身上，通通能找到答案。

黃暐瀚在臉書指出，高虹安的三不安分別是「行不安」、「住不安」、「人事不安」。黃暐瀚進一步說明，竹市府配一輛全新的TOYOTA廂型車給高使用，不管去哪都用市府的車、市府的司機、市府的油，就不會惹出一大堆爭議跟麻煩。此外，各縣市政府對於首長配有官邸或宿舍，若無官邸，也可申請「租金補貼」，高虹安上任九個多月未申請租屋補貼，若與男友李忠庭同住，其租屋處等同市長官邸，若未同住，市府提出的聲明根本多餘，何需解釋李忠庭的租賃狀況。

至於人事不安的部分，黃暐瀚強調，無論李忠庭跟局處首長私下是不是朋友，不在其位，不謀其政，高虹安應嚴禁李忠庭接觸市府官員，也要明令市府官員，不得私下與李忠庭往來。如今前文化局長錢康明在離職後，影射李忠庭干政，還私下討論「跨年晚會」事宜，這是高虹安的失職。

黃暐瀚透露，馬英九當法務部長時，大女兒馬唯中就讀北一女中，北一女跟法務部僅一路之隔，當時司機問馬上班時要不要順便帶女兒上學，馬英九則回應「這是公務車，我是公務員，但女兒不是，所以女兒不能上車」，在銀行上班的周美青則天天早起開車帶女兒上學，之後再轉去南京東路的銀行上班。隨著女兒長大後，周美青則改搭公車上班。

黃暐瀚直言，如此公私分明的家庭，連油錢都不佔國家便宜，周美青私下也不與官員聯繫，更不可能對市政進行「任何關心」。黃暐瀚強調，高虹安的三不安，在周美青身上，通通看見答案。