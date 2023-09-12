面對國內詐騙集團猖獗，儘管警方一再宣導識詐、防詐，但各類型詐騙案件仍一再發生，精神科醫師楊聰財從人類心理的觀點，說明詐騙層出不窮的原因以及預防的方式，其中最重要的是警惕與教育，當有任何疑慮時，還是要立即向當執法機關求助。

楊聰財分析，因為詐騙集團的技巧與手法不斷升級，並利用新科技、社交工程技巧和心理戰術來誘騙人們上單，而網路的匿名性更讓詐騙者難以被識別和追蹤，讓他們更輕易的隱藏身份，並使用虛假帳戶和加密通訊方式進行詐騙活動。

從社會工程學的角度，楊聰財認為詐騙者熟悉人們的心理和行為，並利用這些知識加上人們的善良、好奇心、貪婪或恐懼等情感來行騙，而社交媒體和網路的廣泛使用，也讓詐騙者能夠更輕易接觸潛在受害者，並建立信任關係。此外，還有一些犯罪集團規模龐大、組織有序，甚至跨國犯罪，並擁有先進技術和資源，導致難以打擊。

儘管警方不斷宣導預防詐騙，但個人責任也是防止詐騙的重要一環，提高教育和公眾對詐騙的認識，也是詐騙的重要步驟。楊聰財也提出多項預防被詐騙的建議，包含保持警惕、不隨意透露個人信息、謹慎處理電子郵件和連結、學習識別詐騙、建立強密碼、謹慎在線購物、謹慎與陌生人交往、監視帳戶、不要輕信高回報投資，最重要的還是教育自己。

楊聰財強調，預防遭詐最重要的還是保持警惕與教育自己，除了對於來源不明的信息和請求，不論是通過電話、電子郵件、短信或是社交媒體，都應提高警惕，此外，也要學習更多關於詐騙手法和最新的詐騙警示，都能更有助於保護自己。