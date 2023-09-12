民進黨總統參選人賴清德今召開「國家希望工程」國政願景發表會，第一項宣布政策是「0-22 投資未來世代政見」。被問到何時公布副手人選？賴清德說，「時間到了你（記者）就會知道了」。
賴清德副手人選雖然潛在人選傳聞不少，包括駐美代表蕭美琴、青平台基金會董事長鄭麗君等，卻遲遲尚未定案；賴清德今天提出政見，對於青年大放利多，被問到，副手人選是否爭取青年票考量；他說，當然是考慮因素之一，未來的副手人選必須考量各個面向，對國家更有幫助。
民進黨總統參選人賴清德今召開「國家希望工程」國政願景發表會，第一項宣布政策是「0-22 投資未來世代政見」。被問到何時公布副手人選？賴清德說，「時間到了你（記者）就會知道了」。
賴清德副手人選雖然潛在人選傳聞不少，包括駐美代表蕭美琴、青平台基金會董事長鄭麗君等，卻遲遲尚未定案；賴清德今天提出政見，對於青年大放利多，被問到，副手人選是否爭取青年票考量；他說，當然是考慮因素之一，未來的副手人選必須考量各個面向，對國家更有幫助。
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