美國食品暨藥物管理局（FDA）今天核准輝瑞/BNT、莫德納的最新一代COVID-19疫苗，作為加強針供入秋後全面施打。兩支新版回復為單價疫苗，能應對新的變異株。

「紐約時報」報導，除2支最新版COVID-19疫苗外，FDA今天也核准新一季的流感疫苗與呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，後者供嬰幼兒與年長族群加強保護力。

去年冬天美國只有不到20%的成人接種當時的次世代COVID-19二價疫苗，但美國去年確診病死人數仍大幅減少。專家認為主要是群體免疫增強和年長族群疫苗接種率提高，今年推廣加強針目的依然是保護更多弱勢群體降低重症和死亡風險。

● 為何要打加強針

儘管美國去年確診COVID-19住院和死亡人數已趨緩，但這段時間病毒已進化並突變為近30種不同變異株，而大多數人的免疫力也已下降。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）12日開諮詢會議研擬指南，討論應接種COVID-19新疫苗的對象，本週就能將數百萬劑疫苗發送至全美各地診所、藥房等據點。

FDA核准12歲以上者都能接種最新版疫苗，另授權可基於保護而對6個月以上至11歲的嬰幼與兒童施打。

● 今秋最新版與去年版差別在哪

去年秋天輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）上市的次世代二價疫苗，號稱同時應對COVID-19原始株與Omicron變異株的亞變種BA.4和 BA.5。今年2家公司的最新版又回復為單價疫苗，只針對今年稍早Omicron的XBB.1.5變異株。

雖然XBB.1.5目前已非主要流行株，但初步研究顯示，最新版疫苗對目前流行的EG.5及BA.2.86等變異株仍具良好保護力。

按哥倫比亞大學病毒學家何大一說法，根據幾個學術實驗室的數據表明，感染過XBB.1.5且還沒接種最新疫苗的人，體內的中和抗體可以「充分應對」當前的流行株，「我們相信，這效果相當於接種針對XBB.1.5的疫苗」。

除輝瑞、莫德納2款最新版，FDA也在審查第3支由諾瓦瓦克斯（Novavax）研發、同樣也是針對XBB.1.5株的單價加強針。諾瓦瓦克斯的疫苗為蛋白質次單位疫苗，與輝瑞、莫德納的mRNA疫苗不同。

● 為何最新版又回復成單價疫苗

輝瑞與莫德納的最新版疫苗不針對最原始的COVID-19病毒株，這將有助於應對新變異株。

何大一解釋，免疫系統會偏向於記住所遇到的第一版病毒，代表疫苗若做成同時含原始株與新株的二價型，免疫系統也傾向於對付原始病原，而不是對新變異株做出反應。

出於這種免疫印記（immune imprinting）特性，去年哈佛大學與哥倫比亞大學2項研究發現，接種第一代疫苗者和接種次世代二價疫苗者的免疫反應差不多，意即去年的次世代疫苗應對BA.4和BA.5的效果並不比第一代疫苗更有效。（譯者：陳亦偉）1120912