日本政府正在研擬擴大開放外籍移工擔任卡車、公車、計程車等司機，並於2023年度內增加居留資格的業種，以解決日本國內物流業、計程車業等人力不足的問題。

日本每日新聞報導，日本國土交通省正在跟「出入國在留管理廳」（簡稱「入管廳」、類似移民署）商議，於2023年度內在「特定技能」居留資格中，新增「自動車運送業」業種。

日本政府對於勞力短缺的餐飲、旅宿、農業等14個業種設有「特定技能」居留資格，目前不包含「自動車運送業」業種。

而日本勞動基準法規定，日本的卡車司機等2024年4月起一年加班時數上限為960小時，這也加劇司機人手不足、運輸能力不足的問題。

全日本卡車協會、日本巴士協會、全國計程車連合會（Japan Federation of Hire-Taxi Associations）3個團體，分別在2023年度的事業計畫中，載明要求增加持有「特定技能」居留資格的司機。

國土交通省對此開始掌握人手不足的規模、未來5年預期接受外國人的人數、整備上貨卸貨以及跟客人溝通等所需的司機技能檢定。

根據厚生勞動省統計，2023年6月司機的「有效求人倍率」（企業招聘數與求職數比率）貨車達2.12倍；巴士達2.1倍；計程車為3.95倍。

這些現象顯示引進年輕世代的人力是當務之急。特別是日本計程車業界的司機，2022年度的平均年齡為58.3歲。而2011年度原有約34萬名計程車司機，到2021年減少至約22萬，在10年間減少逾3成。

全國計程車連合會表示，許多年長的司機在疫情期間怕感染COVID-19相繼離職，近年來司機人數雪崩式下滑。

不過，即便日本政府增加居留資格的業種，外籍移工要成為職業司機也有許多挑戰。例如，在日本擔任職業司機必須取得日本的駕照，而載客的巴士及計程車司機也必須取得特定的職業駕照。而考取駕照的考試以日文進行，對外國人而言門檻相當高。

要如何支援外國人考取職業駕照時面臨的語言隔閡，以及推動安全行車的措施等，也變成必須探討的課題。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1120912