大陸官方統計指出截至2021年，15歲以上單身人口約2.39億人引發關注質疑，南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新表示，真正單身人口絕對低於2.39億。但值得關注的是，大陸有長達約40年的出生人口性別比例不均，造成部分人口「被動單身」，約有3500萬男性難以找到大陸妻子。

隨著現代婚育觀念的改變，有些人群不願結婚，其中以女性居多。原新指出，失婚和不婚的人群特徵在全世界都有共同規律，失婚即被動單身的男性大多集中在社會底層，不婚女性多數處於社會頂層，擁有良好的教育和足夠的經濟實力。

原新說，「所以這兩個人群是配合不到一塊，英語叫match不到一塊兒的，對於有很多人說讓他們結婚，認為是不可能的事。」

根據香港01引述原新指出，從被動單身的人群來看，長達約40年的大陸出生人口性別比例偏高，導致失婚人口大多是男性。他解釋，出生人口性別比例通常指的是每年平均100名出生的女嬰所對應的出生男嬰數，正常範圍在105±2（女性=100）。

但從1980年到2021年，大陸共有7.99億出生人口，這段時間的平均出生性別比例為114.4。以此基準計算，意味42年間男性出生數比女性多出約3400至3500萬。

這也表示，如果按年齡對等的原則，大陸42歲以下的男性將少了3400萬到3500萬對等年齡的女性可結婚。

原新指出，性別比例不均導致男女婚姻年齡段人口數量不匹配、性別失衡等帶來的社會問題也開始呈現，例如結婚成本上升、婚後家庭穩定性受到挑戰、社會治安刑事案件增加、國家養老保障服務壓力增大等，將在不同階段呈現出不同的社會問題。