根據全國自殺防治中心統計，苗栗縣自殺率去年是全國最高，苗栗縣政府12日舉行縣務會議，苗栗縣長鍾東錦關注目前社會的自殺問題，要求各單位跨局處緊密合作，以多元化角度照顧鄉親需求，撫慰民心。

縣務會議開始時，縣長鍾東錦先提到，近日拈香慰問發現最近死亡車禍頻繁，要求警察局盤點、分析縣內易肇事路口，並由工務處同步研議改善路口交通，共同提升鄉親的用路安全。

根據數據統計，全國去年自殺率最高3縣市，分別為苗栗縣每10萬人24人、嘉義縣22.2人、基隆市22.1人。針對苗栗縣自殺率高，鍾東錦表示，自殺原因廣泛，久病及其照護問題是其中一大原因，要求衛生局、社會處等攜手協助，在脆弱家庭、雙老家庭的弱勢族群加以關注，並協請最了解地方情況的村里鄰長等，協助就近關懷。

縣府衛生局長張蕊仙提到，自殺原因多元，透過數據觀察到青少年死亡率高，經濟困難等因素也是促成民眾想不開的原因之一。教育處長葉芯慧補充，分析發現，青少年多有同儕、感情等問題，因此在國中端已加強輔導關懷。

鍾東錦強調，針對自殺議題，由衛生局、社會處、教育處、勞青處等縣府團跨局處加強合作，給予溫暖關懷宣導以及符合民眾所需的幫助，從心理層面照顧鄉親。

會議最後，在主席裁示事項中，縣長鍾東錦提到，新竹縣建置「智慧交控」，作為路網智慧交通號誌秒數控制參考依據；而未來大企業進駐之後，苗栗縣內交通車流恐大增，為提早因應，請工務處研擬相關計畫在本縣重要、易壅塞路口建置智慧交控，以紓解交通壅塞的問題。

另，日前行政院院主計總處下修今年經濟成長率至 1.95％，出口衰退嚴重，苗栗縣產業中傳統產業占相當高的比率，責請工商發展處、勞青處妥為因應景氣下滑、經濟衰退、與失業率攀升等問題。

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