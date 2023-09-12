基泰大直建案因施工不慎，造成民宅陷地一案至今步入第6天，針對最新消息，台北市副市長李四川今(12)日表示，今早10時30分起讓受災戶回來拿東西，由於房屋傾斜較危險，因此希望受災戶能在短時間內先拿貴重物品出來，目前規畫給住戶3輪時間可以進入將家當取出。

台北市中山區大直街「基泰大直」工地發生重大公安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷，北市府12日上午10時半開放受災戶返家取物，有受災戶發文抱怨，好不容易等到能回家拿東西，但進去的時間只限20分鐘，痛批北巿府完全不為受災戶著想。（張鎧乙攝）

台北市中山區大直街「基泰大直」工地發生重大公安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷，北市府12日上午10時半開放受災戶返家取物，有受災戶發文抱怨，好不容易等到能回家拿東西，但進去的時間只限20分鐘，20分鐘能拿什麼？更不要說還要花時間拍下損壞物品的照片，以利未來求償，痛批北巿府完全不為受災戶著想。（張鎧乙攝）

李四川表示，有聲音抗議3輪各20分鐘的時間太短，但由於受損房屋目前仍處於傾斜狀態，人在傾斜的狀況不能平衡，會不舒服，因此希望這25戶受災戶在短時間內，先把貴重物品或文件先取出，但大型家具應該是不可能搬出。

他說，目前規畫是每名受災戶3輪各20分鐘，因為怕住戶在第1輪拿完之後還想起有東西沒拿，因此再讓他們有機會再回來拿第2輪、第3輪，這是現在配合專業的結構技師，以及消防局搜救隊的專業判斷，才研擬這樣的時間，也請受災戶能夠體諒，另外有些租屋的學生可能因為與上課時間衝突，也會讓他們在方便的時間再回來搬。