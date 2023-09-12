漢民派出所目前是向民宅租賃作為辦公廳舍。（洪靖宜攝）

高雄市政府警察局小港分局漢民派出所，成立於1997年4月，因無適合機關用地，向民宅租賃作為辦公廳舍，至今已長達約26年，因此啟動社教館童軍中心活化，做為派出所新址。目前整建進度已達96％，外觀採用「海洋城市」作為意象，以藍色系為主，預計今年年底就可進駐。

小港分局漢民所成立於1997年4月，緊鄰高雄國際機場、捷運小港站及漢民商圈等文教、醫療、商圈及交通網絡區，目前員警編制33名，現有廳舍是向民宅租用，空間已不敷使用，加上每個月租金就高達12萬餘元，長年租金成本造成財政負擔。

高雄市政府於2020年9月啟動漢民所搬遷計畫，經多次中央地方相關單位實地考察，評估決議高雄市立社教館童軍中心進行活化整建，作為小港漢民所新的駐地廳舍，經費問題經多次協調中央各單位預算，成功爭取到行政院正式核定全額補助4502萬元，後來追加經費到5812萬元。

漢民所新舍外觀以「海洋城市」作為意象，採用藍色系塗裝，1樓作為派出所門面、值班台及受理報案區等，規畫2樓為餐廳、會議室和檔案及儲藏室等，3樓則為寢室。該整建案，目前進入室內裝修階段，至今年9月8日進度已達96.86％，預計今年10月16日竣工，於今年底就可搬遷進駐啟用。