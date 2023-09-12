台南永康區一處大樓昨晚10點驚傳槍響，48歲鄭姓男子到該社區大樓1樓信貸公司，疑與人喬債務，沒多久，另名男子也進入該公司，隨即傳出2、3聲槍響，鄭男左大腿遭近距離擊中1槍，今天凌晨以手術處理血管修補，目前仍住在加護病房內觀察，但已無生命危險，警方在現場則未找到彈殼。

據了解，鄭男於案發前隻身前往信貸公司泡茶、喬債務，但隨後有一名熟識男子也進入該公司，兩人疑似發生口角後，隨即槍聲大作，鄭男左大腿遭擊中1槍後，一度坐在大樓中庭椅子上等待救護，現場血跡斑斑，民眾目睹後，嚇得趕緊報案。

鄭男送醫開刀，據醫生指出，由於男子左側股骨幹閉鎖性骨折，凌晨以手術處理血管修補後，目前住於加護病房內觀察中。

警方於案發後就掌握特定男子追緝中，由於鄭男仍在加護病房，還無法製作筆錄，確切案情仍待釐清。大樓住戶對於槍擊案議論紛紛，有人指當時「聽到2、3聲槍響」，不過，警方並未在現場找到任何彈殼。