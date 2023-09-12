集保結算所ESG IR平台2020年起提供台灣上市櫃公司ESG評等資訊，除了證交所及櫃買中心公司治理評鑑分數外，迄今已提供全球指標性六大ESG評等資訊供發行公司及投資人參考，並提供責任投資篩選工具等多項服務，持續推動整體市場重視ESG。

配合金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」，集保結算所參考國際證券管理機構組織（IOSCO）「ESG評等與數據產品提供者最終報告」及日本金融廳「ESG評等與數據提供單位相關行為守則」，並考慮台灣市場實務狀況及國際趨勢發展，制定相關行為準則草案。

「台灣集中保管結算所股份有限公司ESG評等機構行為準則」草案將要求ESG IR平台合作的ESG評等機構配合聲明遵循，希望有助於提高業者提供ESG評等資訊品質與透明度，同時加強與相關利害關係人的溝通合作，進一步促進台灣上市櫃公司永續發展。

集保結算所總經理陳德鄉指出，ESG評等迄今已被廣泛應用於投資流程或金融產品開發，市場參與者也更關注如何提高ESG評等的品質與透明度等議題。集保結算所制定此行為準則是順應國際趨勢，朝向更加永續、透明和負責任的方向邁出重要一步。

陳德鄉表示，集保結算所未來將持續與各市場參與者尋求合作機會，提供更豐富且優質的ESG資訊，並協助推動企業重視ESG實踐，共同促進台灣資本市場發展與進步。

本準則草案包括7項原則及31項實務建議，涵蓋研究品質、獨立性與利益衝突、透明度、保密義務、人力資源、ESG評等機構與受評企業互動，以及ESG評等可用性等議題，相關中英文版本已於集保結算所官網及ESG IR平台網站公布。

集保結算所表示，準則草案公告時間為今日起至10月11日止，歡迎各利害關係人在期間內以電子郵件方式表達相關意見。集保結算所將充分考慮利害關係人意見修訂準則後正式發布，並陸續要求合作的ESG評等機構配合聲明遵循。