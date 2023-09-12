糖尿病多因飲食或胰島素效能不佳，導致血中葡萄糖濃度過高。家醫科醫師李思賢近日藉由吃不同食物，來了解血糖的影響。日前他在晚上吃了一小盒鳳梨後，血糖值就從98mg/dL飆到174。他表示，此因水果富含的果糖易致血糖飆升，但他也親身實證，若少量、併同正餐吃，且吃完後稍微運動，血糖值幾乎無變化，且運動還能有效降低膽固醇。

為了解不同食物對血糖的影響，李思賢配裝連續血糖監測儀（CGM），親身實驗吃各種食物，例如便當、泡麵、餅乾、碗粿、鳳梨等，對血糖的立即影響。CGM是在手臂配戴像瓶蓋大小的傳感器，透過傳感器上的軟針，來量測組織間液的葡萄糖，經由電化學反應，監測出相對應的血糖數值。他7日晚吃了約400克的鳳梨，雖含有豐富纖維，但血糖值從食用前的98mg/dL，在1小時內就飆升到174。他分析，水果除了含有果糖外，還含有葡萄糖，其中佔比約5成的葡萄糖進入血液體循環，使血糖數值上升。

但他也表示，水果具有膳食纖維等多種營養素，民眾不需要封殺水果，可用聰明方式吃水果，例如他10日與妻子吃午餐時，兩人合吃1顆蘋果，加上併同午餐食用，且餐後他走了一圈公園方式，血糖只從101升到106。因此，他建議民眾，只要掌握好份量、不要單吃水果、餐後活動，都能穩定血糖數值，尤其持續的活動對健康好處極多。所謂的餐後運動，他建議可走一圈公園或做幾輪深蹲，皆有助於穩定飯後血糖。

他曾表示，除了飲食外，運動已被證實可降低膽固醇，一周只要走路超過150分鐘，就能達到非常好的效果，根據研究，每周150分鐘的運動能夠降低心血管疾病的風險35%，也就是，周間午餐、晚餐後各散步15分鐘即可以達成。