國內詐騙案件層出不窮，雖警方不斷以各種方式宣導防詐，甚至連警政署長黃明昭都親自「下海」上節目拍短片，但詐騙案件仍居高不下，根據警政署統計，今年1到8月，詐欺案件數高達逾2萬件，等於每15分鐘就有1件詐騙案發；立委游毓蘭認為，這些反詐騙宣導淪爲做虛工、苦工，沒有實質效果。

警政署統計，今年1到8月全國共發生23512件詐欺案，受害者高達39369人，面對國內詐騙集團猖獗，警政機關不斷用各種方式進行宣導，不論是透過座談會、活動、與藝人網紅合作甚至在戲劇當中置入，就連署長黃明昭都自己親自上警廣、拍攝宣導短片，希望加強民眾的防詐意識；然後從這些數據看起來，詐騙案件還是以每個月平均近3000件的數量發生。

對於詐騙案居高不下，曾任警大教授的國民黨立委游毓蘭就直言，這些宣導都是淪為做虛工跟苦工，根本沒有實質效果，因為造成當前情況的最大原因，是因為源頭控管出了問題，真正有權力、應該做事的中央單位不做事，像是金管會、NCC、數位部，但最後責任都落到了警方頭上。

游毓蘭表示，警政署應該正視警力不足的事實，若把什麼責任都攬在警方自己身上，最後還是徒勞無功，而且還有一個重點在於國內對於詐欺的罰責過輕，許多車手被抓了以後，都發現有很多相關的前科，完全沒有辦法有效遏阻。

游毓蘭強調，當前很多詐騙集團在成功騙取金錢後，就立即轉為虛擬貨幣，面對不斷提升的科技犯罪手法，國內的應變機制根本跟不上，許多民眾被騙了，就算抓到車手，錢也回不來，而且很多案件都是抓到車手就結案，這樣根本是不對的，警方強調的破案率只是「國王的新衣」，被害民眾損失的金錢能找回多少，才應該是績效指標。

新北市刑警大隊技正廖睿辰也分析，儘管警方不斷進行各式的反詐騙宣導，但是現今很多詐騙是屬於投資詐騙，這類型的被害者最大的問題在於「不認為這是詐騙」，反而覺得自己是投資，因為缺乏正在被騙的「病識感」，導致最後往往承受龐大的財物損失。