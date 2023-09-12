基泰大直建案造成鄰近公寓坍塌，民進黨立委高嘉瑜日前指「設計監造同一人就是球員兼裁判」，遭全國建築師公會發聲明反駁。高嘉瑜今天邀全國建築師公會理事長劉國隆等人召開協調會，並發文道歉。

高嘉瑜日前在臉書發言指出，「基泰大直起造承造監造都大有問題；設計監造同一人球員兼裁判」，隨後她將貼文內容改為，「設計監造同一人雖無違法」。

全國建築師公會11日聲明指出，依照建築法及相關法令，建築物興建區分起造人、設計人、監造人及承造人，設計人及監造人職責與功能不同，可以為同一人，非法所不許。聲明指出，高嘉瑜貴為立委，對相關法令卻一知半解，一昧指責建築師諸多不是，造成社會輿論對建築師的誤解，實屬不智，相關言論也已對建築師造成實質傷害，期待高嘉瑜有善意回應，並公開澄清。

高嘉瑜今天中午在臉書發文指出，今天邀請全國建築師公會理事長劉國隆、台北市建築師公會副理事長林志崧、新北市建築師公會理事長崔懋森、副理事長汪俊男等人召開協調會。

高嘉瑜說，關於近日於臉書貼文中指稱「設計監造同一人就是球員兼裁判」一事，該篇貼文造成建築師界的困擾與誤解，感到萬分抱歉。她一直都清楚、也於前天受訪時就說過，「設計監造同一人並不違法，且是業界常態」，貼文初衷僅是因基泰大直塌陷案，希望未來能有公正第三方判定鄰損爭議，故參考國外立法例提出第三方監督機制的想法。並且過去也有立委提出類似修法，其中連署的人還包括台北市長蔣萬安。

她說，她過度拘泥於法條文字，而忽略了與營造業法之間的連帶責任體系，以及營造廠往往未提供「營造業法第26條所定之施工計畫書」予監造方，也未理解實務界「營造廠之專任工程人員」與「監造建築師」的專業分工情形，因而對建築師界造成傷害，再次致上萬分歉意。

高嘉瑜指出，這次意外引起各界對於監造人責任範圍的爭議及討論，願承擔責任，也於今日立即邀請建築師公會及建改社，針對現行法的不足及專業分工制度如何與國際接軌進行討論，也順利達成共識。

高嘉瑜表示，現行營造業法規範不足，未來會研議修法落實專任工程人員的資格及監督責任；各地方政府之損鄰爭議規則，除使建方會同監造人、營造廠之專任工程人員勘查外，應適當引入第三方勘查鑑定機制，以杜爭議。

她指出，大規模及風險性高之重點工程，應全面引入第三方監督機制，以確保施工安全。此外，對於「監造建築師」與「營造廠之專任工程人員」，應修法明確專業分工、及免責範圍。（編輯：翟思嘉）1120912