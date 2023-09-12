「被離職」的前新竹市文化局長錢康明近日在臉書發文爆料，繼「安全下莊」、「早就看過保時捷」、「夢到擋人財路」後，又點名市長高虹安的「好朋友」曾約他出去談市府跨年晚會，也曾約其他人「談事情」；但高虹安的男友李忠庭昨(11日)發聲明，強調絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下喬事情等情事。而今(12日)康又再度PO文指控「曾經『談過事情』的各位，真的『有錄音』」，並說竟然被人用朋友要脅，「本來想說該告一段落了，現在只好...繼續」。

錢康明臉書貼文一開頭就先說，「一人做事一人當，二人做事二人當，可以嗎？」「辯、辯、辯、騙、騙、騙，高委員在立法院時，面對對於如此行徑的部長或院長，會輕易放過嗎？」

錢康明接著說，曾經談過事情的各位，真的「有錄音」，昨(11日)晚被錄音的朋友請他收手；對此他說，早就說過「只要有第一次，就會被掐住脖子一輩子，認錯、道歉從來都不是他們的選項」。

錢康明並貼出與友人間的對話，他並在貼文提及，「本來想說該告一段落了，現在只好...繼續」。該篇文章引發不少網友關注，有人留言「他們低估了局長你⋯身為文化人的風骨及態度」、「挺有骨氣不屈服的人」、「新政治就是不一樣，爆米花和可樂準備好了」、「只要好好的把真相公諸於眾！公道自有評」。