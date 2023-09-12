為響應「捐血一袋 救人一命」的精神，台電台北北區營業處延續往年獲得員工廣大迴響的捐血活動，12日與台北捐血中心再次合作，而本次活動為能充挹血庫，特邀請福林里里民、台北市政府警察局士林分局、台北市政府消防局第四大隊士林中隊劍潭分隊共襄盛舉。

台電供電人員、警察人員和消防隊員本就是守護民眾生活安全便利的勇士，首次攜手合作更展現了勇士們援救生命的大愛無私奉獻精神，為社會注入有愛的生命力，他們不僅站在各自崗位上，守護著穩定供電、社會秩序和民眾生活安全，更在捐血公益行動中攜手合作創造社會有愛的氛圍。

台電台北北區營業處長許一女說，本次捐血公益活動帶領台電同仁響應挽袖捐血外，更號召鄰近警局、消防隊及民眾共同參與，擴大愛心捐血效益，更展現為民服務公部門攜手合作捐血做公益的有愛行動，活動時間從早上9時30分至下午4時30分共7小時，參與者熱情伸出溫暖的援手，共同紓解血荒問題。