大鹿林道東線5.2公里處坍方搶修進度約8成。（雪管處提供／李京昇苗栗傳真）

雪霸國家公園大鹿林道東線5.2公里處，接連受到颱風蘇拉、海葵侵襲，出現大型坍方，雪霸國家公園管理處12日指出，目前搶修進度為8成，預計14日晚上可以搶通，如天氣未再有豪雨原則在9月15日早上5點開放大霸線登山活動。

因應颱風來襲，雪管處公告8月28日深夜11時起，全面禁止進入雪霸公園生態保護區及其他管制區。而在8月29日時，大鹿林道東線5.2公里處，發生大量山壁崩落，林道約20餘公尺遭落石覆蓋，阻斷交通。

雪管處指出，目前已恢復開放部分生態保護區的登山步道，包括雪山線、武陵四秀線（不含秀霸線）、聖稜線（O型）、志佳陽線、雪山西稜線。

另外，松茂林道1.8公里處 (自仁壽橋起算) 坍方已搶通，大小劍線 (雪劍線) 及其他行經松茂林道路線，自9月11日上午7時起恢復入園登山活動。

松茂林道山坡地質不穩定，如遇下雨仍有坍方可能，出發前請密切注意天候及路線最新狀況，並應儘速通過風險路線，切勿逗留。

雪管處副處長陳俊山指出，大鹿林道東線5.2公里處因為颱風發生大型坍方，目前搶修進度約80％，預計14日晚間可以搶通，如天氣未再有豪雨，原則在9月15日早上5點開放大霸線登山活動，正式開放訊息可到雪霸國家公園臉書查詢。