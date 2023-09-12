法新社報導，這本馬斯克同名傳記「伊隆．馬斯克」（Elon Musk），由暢銷傳記作家、「時代」（Times）雜誌前總編輯艾薩克森（Walter Isaacson）執筆。

不少暢銷名人傳記都出自艾薩克森之手，包括蘋果創始人賈伯斯（Steve Jobs）、天才物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）以及文藝復興大師達文西（Leonardo da Vinci）。

這本600多頁的馬斯克傳記預計明天在全球正式開賣，部分美國媒體已搶先嘗鮮，並於近日發布數篇書摘。

這本書在網路書店亞馬遜（Amazon）上架前數小時，單靠預購量就衝上美國亞馬遜暢銷書榜。

馬斯克大部分的童年生活早已廣為人知，外界經常將注意力放在馬斯克有家暴傾向且控制慾強的父親厄羅爾（Errol）身上，馬斯克也對父親深惡痛絕。

書中提到，馬斯克時常受到「惡魔模式」所驅使，艾薩克森認為，這種模式令他擁有超高工作效率，這點在成就非凡者當中相當普遍。「惡魔模式」一詞是由馬斯克的前女友格萊姆斯（Grimes）所創。

書中披露許多不為人知的秘辛，都來自艾薩克森近年貼身採訪時的日常觀察。

外界對這本傳記的評語褒貶不一，「華盛頓郵報」（Washington Post）對書中內容大表讚揚，但對於艾薩克森「優先揭露軼事及幕後報導，而不是以批判視角深入分析」感到失望。