國立中山大學感謝各界捐輸醫學教育基金，今揭幕「樂施傳善芳名牆」，同步舉辦「臨床技能訓練教模具」展示操作會，期許醫學院替社會健康福祉做出貢獻。現場各式教模具及病理組織解剖教學實驗室一次曝光，其中「高擬真產婦」幾近逼真的分娩教學最為吸睛。

中山大醫學院現場向捐助者展示操作臨床技能訓練教模具，包括高擬真產婦模擬人暨急救教學教模具、各式臨床技能訓練教學教模具，以及病理組織解剖教學實驗室等。其中，高擬真產婦可模擬人分娩完整過程，未來可提供醫學生模擬正常與罕見的生產情況，有助提升孕產安全。

中山大學校長鄭英耀指出，中山大學於1980年建校，歷面對全球高齡社會的形成，南部醫療人才培育及醫療平權行動需求迫切，在各界支持下成立醫學院，展現台灣社會多元的正向影響力。

中山大學副校長兼醫學院院長余明隆強調，醫學院成立迄今已滿1年，持續自我教學研究發展深耕，成立醫學教育暨人文發展中心、核心設施實驗室及臨床技能示範教室，更通過高教深耕特色研究中心—全國唯一的代謝異常脂肪肝卓越研究中心，並獲教育部核定，新設生物醫學科技學系全英語學士班、精準醫學研究所及生技醫藥研究所博士班。醫學院為了提升學術交流，新知增進與國際量能，定期舉辦研討會、工作坊及專家講座，積極與全校已臻成熟的各學院投入專業與跨域項目整合資源分享。

余明隆感謝企業和校友挹注醫學教育基金，儲備創建底氣，也感謝高屏東澎各層級醫療機構，成為中山於偏遠地區醫療服務的合作夥伴，在臨床技能、基礎醫學教學無私的增援。

鄭英耀說，一個完善的醫學院仍有許多待完備的設張舉措，目前校方仍持續籌募醫學教育基金，使中山大能匯聚科研能量培育智慧醫療專業人才，優化偏鄉醫療實現健康平權。