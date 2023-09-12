標線改造台灣路粉專小編莊哲維建議「庇護島」加「人車分離號誌」可以讓路口交通更順暢(莊哲維提供／簡立欣台北傳真)

有媒體以「綠燈秒數」專題為題，建議路口號誌延長秒數，對行人更友善；不過專家指出，秒數過長的路口，紓解車流更沒效率，還會讓民眾更容易闖紅燈。解決之道，還是要設「庇護島」，有了庇護島就可以設計「人車分離號誌」，讓每個時間點都有行人可以過馬路，人車都有利。

有民眾指出，部分路口綠燈秒數太短，建議把現行每秒約走1公尺改為0.8公尺，也就是延長綠燈秒數。不過，過馬路時間不夠，除了綠燈秒數太短，也可能是斑馬線跨距太長，必須重新設計整個標線、增設庇護島。

「標線改造台灣路」臉書粉絲專頁小編、高雄市交通局交通工程科技士莊哲維就表示，綠燈秒數過長的路口，紓解車流更沒效率，還會讓民眾因為不耐煩而更容易闖紅燈，反而使路口更危險。

莊哲維建議，路口保護行人的最好辦法還是設置庇護島，也就是在車道之間空出行人待停區域，提供行人暫停或年長者過馬路時的喘息空間，「基本上，單向二車道就建議設庇護島。」

而且有庇護島的路口可以做「人車分離號誌」，開行人保護時相卻不會影響到車流。莊哲維舉例，當直行對開燈號時，對向行人可以走到馬路中間的庇護島；當左轉車專用時相時，受左轉保護的行人也可以先走到庇護島。換句話說，車輛跟行人的通行時間不必一致，人車可以分離，每一種燈號都有行人可以通過的時間，若是沒有庇護島就無法做到的。

桃園市交通局副局長熊啟中則表示，已經注意到大一點的路口，高齡者不容易一次通過，所以只要有空間施作庇護島，原則上交通局就會盡量做了。像是文化一路路寬30公尺、大興西路路寬40公尺，都會施作；甚至有些寧靜區（學校、醫院、大型社區等的巷道）也會做庇護島 。

庇護島的施作會不會很花錢或很耗時間？熊啟中表示並不會，如果是在馬路中間硬闢出一個空間作庇護島的話，工程費用不算貴；比較麻煩的是由於庇護島通常在路口，原本的設施包括路燈、號誌燈、電箱等設施要移走，有些管線要調整，這部分的工程費用比較高。

熊啟中坦言，以往路口綠燈秒數純粹是看車流量，現在才開始重視行人，所以也會採用行人早開時相，讓行人至少可以走到路中間，不會被對向左轉或是同向右轉車流擋住。不過他也提出，部分行人早開時相也會早關，也要留時間讓車子走， 紓解車流。而且行人早開時相開的秒數要夠，一般來說都會早開5到10秒，要不然等於沒開。